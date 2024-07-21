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Выборы президента США ,  
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Пелоси назвала отказавшего от участия в выборах Байдена патриотом США

Сюжет
Выборы президента США

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после отказа президента Джо Байдена от участия в выборах назвала его патриотом, который всегда ставил страну на первое место.

«Президент Джо Байден — американец-патриот, который всегда ставил нашу страну на первое место», — написала Пелоси в соцсети X.

Она также назвала Байдена одним из самых влиятельных президентов в американской истории и поблагодарила его за то, что он всегда верил в обещания Америки и давал людям возможность достичь их исполнения.

«Бог благословил Америку величием и добротой Джо Байдена», — добавила экс-спикер.

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Политика
Джо Байден

21 июля Байден объявил о своем выходе из гонки за пост главы государства на выборах. Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. До этого в течение нескольких недель часть сторонников призывала его отказаться от участия в выборах.

Пелоси, по данным источников телеканала CNN, выступала с таким же призывом и в недавнем приватном разговоре с Байденом заявила ему, что из-за отказа выходить из президентской гонки он может «уничтожить» шансы демократов на ноябрьских выборах в палату представителей.

Сам глава государства, как пишет The New York Times со ссылкой на источники, считает Пелоси «главным зачинщиком» кампании против его кандидатуры, а бывшего президента Барака Обаму «закулисным кукловодом».

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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