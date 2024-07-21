Кто может заменить Байдена после решения сняться с выборов

Джо Байден объявил, что снимается с выборов; это произошло на фоне раскола в Демократической партии. Кто может заменить Байдена в президентской гонке — в статье РБК

Среди возможных претендентов, которые могут сменить Джо Байдена на президентских выборах, чаще всего звучали следующие имена:

Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Гэвин Ньюсом (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Гретхен Уитмер (Фото: Brandon Bell / Getty Images) Джей Роберт Прицкер (Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters) Джошуа Шапиро (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Энди Бешир (Фото: Jon Cherry / Getty Images) Мишель Обама (Фото: Derek White / Getty Images) Хиллари Клинтон (Фото: Sean Gallup / Getty Images) Роберт Кеннеди-младший (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images )

Вице-президент США Камала Харрис , 59 лет. Wall Street Journal называет ее наиболее вероятной альтернативой. После дебатов она дала несколько интервью и провела ряд встреч со сторонниками, на которых более убедительно, чем сам Байден, возражала ремаркам Трампа про аборты и события штурма Капитолия 6 января 2021 года. Ее рейтинг одобрения, по усредненным данным портала FiveThirtyEight, составляет 39,4% против 37,3% у Байдена. Недавний опрос CNN также прогнозирует большие шансы Харрис на выборах: в борьбе с Трампом она может рассчитывать на 45% голосов против 47% у республиканца, тогда как Байден — на 43% при 49% у экс-президента. В опросе Reuters/Ipsos отставание Харрис еще меньше — 42% против 43%.

, 59 лет. Wall Street Journal называет ее наиболее вероятной альтернативой. После дебатов она дала несколько интервью и провела ряд встреч со сторонниками, на которых более убедительно, чем сам Байден, возражала ремаркам Трампа про аборты и события штурма Капитолия 6 января 2021 года. Ее рейтинг одобрения, по усредненным данным портала FiveThirtyEight, составляет 39,4% против 37,3% у Байдена. Недавний опрос CNN также прогнозирует большие шансы Харрис на выборах: в борьбе с Трампом она может рассчитывать на 45% голосов против 47% у республиканца, тогда как Байден — на 43% при 49% у экс-президента. В опросе Reuters/Ipsos отставание Харрис еще меньше — 42% против 43%. 60-летний сенатор из Аризоны Марк Келли . В 1987 году поступил на службу летчиком в ВМС США и выполнил 39 боевых вылетов во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. В 1996 году вместе с братом-близнецом Скоттом Келли прошел отбор и стал пилотом шаттлов НАСА и совершил четыре полета в космос. В январе 2011 года на его супругу Габби Гиффордс, на тот момент члена палаты представителей от штата Аризона, было совершено покушение, и Келли завершил карьеру в НАСА. Вместе с женой продвигал более жесткий контроль за оборотом оружия в США. В 2020 году избран сенатором от Аризоны.

. В 1987 году поступил на службу летчиком в ВМС США и выполнил 39 боевых вылетов во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. В 1996 году вместе с братом-близнецом Скоттом Келли прошел отбор и стал пилотом шаттлов НАСА и совершил четыре полета в космос. В январе 2011 года на его супругу Габби Гиффордс, на тот момент члена палаты представителей от штата Аризона, было совершено покушение, и Келли завершил карьеру в НАСА. Вместе с женой продвигал более жесткий контроль за оборотом оружия в США. В 2020 году избран сенатором от Аризоны. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом , 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. Был активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Допускал участие в президентских выборах 2028 года.

, 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. Был активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Допускал участие в президентских выборах 2028 года. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер , 52 года. Одна из главных звезд Демпартии США, в 2022 году помогла ей установить контроль над обеими палатами конгресса «колеблющегося штата» впервые за 40 лет. Заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США.

, 52 года. Одна из главных звезд Демпартии США, в 2022 году помогла ей установить контроль над обеими палатами конгресса «колеблющегося штата» впервые за 40 лет. Заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер , 59 лет. Наследник гостиничной империи Hyatt Hotels и самый богатый в США избранный чиновник (его состояние оценивается в $3,5 млрд). Ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой стране».

, 59 лет. Наследник гостиничной империи Hyatt Hotels и самый богатый в США избранный чиновник (его состояние оценивается в $3,5 млрд). Ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой стране». Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро , 51 год. В прошлом занимал должность генпрокурора штата, был избран губернатором в 2022 году. На текущем посту запомнился довольно сдержанной позицией, которая находила отклик у сторонников обеих партий. При этом крайне активно высказывался по конфликту на Ближнем Востоке, называя пропалестинские демонстрации в кампусах проявлением антисемитизма.

, 51 год. В прошлом занимал должность генпрокурора штата, был избран губернатором в 2022 году. На текущем посту запомнился довольно сдержанной позицией, которая находила отклик у сторонников обеих партий. При этом крайне активно высказывался по конфликту на Ближнем Востоке, называя пропалестинские демонстрации в кампусах проявлением антисемитизма. Губернатор Кентукки Энди Бешир, 46 лет. Был дважды избран губернатором традиционного «красного» штата, где Байден пользуется крайне низкой популярностью. До этого занимал пост генпрокурора штата.

Кроме того, звучали имена двух бывших первых леди — Мишель Обамы и Хиллари Клинтон, однако первая неоднократно отрицала наличие у себя политических амбиций, а вторая уже потерпела поражение от Трампа в 2016 году. При этом, согласно опросу Reuters/Ipsos, Мишель Обама — единственный претендент, способный обойти Трампа в гипотетических выборах, набрав 50%, тогда как республиканец может рассчитывать на 39%.