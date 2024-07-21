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Выборы президента США ,  
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Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена

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Выборы президента США
Харрис напомнила об оставшихся до голосования 107 днях и пообещала победить, если получит номинацию от демократов. Часть демократов уже поддержала ее кандидатуру, но некоторые видные политики пока воздерживаются
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении получить номинацию на пост президента от Демократической партии, ее первое публичное заявление после отказа президента Джо Байдена от выдвижения распространил их общий штаб, передает CNN.

Она пообещала «сделать все, что в моих силах», чтобы объединить Демократическую партию и страну, и победить республиканского кандидата Дональда Трампа. Харрис поблагодарила Байдена за его деятельность и назвала честью возможность работать вместе. До выборов осталось 107 дней, напомнила вице-президент, а потому у партии для консолидации осталось очень мало времени.

«Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим», — подчеркнула Харрис.

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Как выяснил CNN, подчиненные Харрис неделями скрытно готовились к такому варианту развития событий, чтобы не сложилось впечатление, будто она добивается его отказа от выдвижения.

Байден поддержал выдвижение Харрис. Они разговаривали в день, когда президент объявил о своем решении. Пока в публично известном расписании Харрис на ближайшую неделю значатся два мероприятия: предвыборная встреча в штате Висконсин, и встречу женского общества Zeta Phi Beta в штате Индиана. Ее кандидатуру уже поддержала фракция испаноязычных в Конгрессе, некоторые члены палаты представителей и Сената, а также организация по защита избирательных прав меньшинств Black Votes Matter.

Согласно последним опросам проекта 538, ее уровень одобрения — около 38%, не одобряют ее работу более половины опрошенных. New York Times поясняет, что тому виной еще не забытая президентская кампания Харрис 2020 года, из которой она досрочно вышла. В партии сомневаются, что ей хватит харизмы и популярности для победы над Трампом.

Бывший президент Барак Обама выступил в поддержку решения Байдена сняться с гонки, но не упомянул Харрис в своем заявлении. Этого же не стала делать и бывший спикер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Камала Харрис Джо Байден США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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