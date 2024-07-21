Обама не стал поддерживать никого из возможных кандидатов вместо Байдена

Бывший президент США Барак Обама в своем заявлении по поводу выхода из гонки нынешнего главы Белого Дома Джо Байдена выразил поддержку последнему, однако воздержался от прямого одобрения какой-либо иной кандидатуры на высший государственный пост от Демократической партии.

Он отметил, что «Джо никогда не отказывался от боя». «Для него <...> решение передать эстафету новому кандидату, — это, безусловно, одна из самых сложных задач в его жизни. Но я знаю, что он не принял бы это решение, если бы не поверил, что оно правильное для Америки», — написал Обама.

Бывший президент добавил, что уверен в способности лидеров демократов «организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в воскресенье сообщила, что Обама, при котором Байден был вице-президентом, сейчас ничего не делает, чтобы оставить его в президентской гонке — за это Байден на Обаму обижен. Он убежден, что член палаты представителей Нэнси Пелоси главный зачинщик этой кампании, а Обама — «закулисный кукловод». Также Байден недоволен позицией другого бывшего президента США — Билла Клинтона, критиковавшего неудачи демократов в ходе последних промежуточных выборов.

Билл Клинтон и его супруга Хилари выступили с поддержкой решения Байдена и одобрением предложенной им вместо себя кандидатуры Камалы Харрис.