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В ООН заявили, что кассетные боеприпасы должны уйти в историю

Представитель генсека ООН Дюжаррик: применение кассетных боеприпасов должно уйти в историю
Сюжет
Военная операция на Украине
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

Применение кассетных боеприпасов в военных конфликтах должно уйти в историю, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. Как мы уже заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться», — сказал он в ответ на вопрос об отношении ООН к применению Украиной кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

США поставили Украине кассетные боеприпасы в июле. Тогда Киев заверил Вашингтон, что они будут использованы лишь «в надлежащим местах», причем не в населенных пунктах. Власти США отмечали, что передача кассетных боеприпасов — временное решение, на период, пока украинской армии не хватает обычных снарядов.

Москва предупредила, что обладает «достаточным запасом» кассетных снарядов и если ВСУ действительно перейдут к применению этого вида боеприпасов, то может ответить зеркально. «Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов», — подчеркнул президент Владимир Путин.

Накануне в Белом доме сообщили, что ВСУ уже начали применять кассетные боеприпасы.

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Теги
Украина Военная операция на Украине ООН кассетные боеприпасы
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