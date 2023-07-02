Рогов рассказал о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области, который должен произойти в ближайшие дни. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«[Украинские военные] пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — заявил Рогов. Он добавил, что ВСУ за последний месяц провели «максимальное количество разведок боем» и регулярно обстреливают тылы российских позиций «с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами».

По словам Рогова, украинские силы могут сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков линии боевого соприкосновения от Васильевского направления до Времевского выступа.

Рогов регулярно сообщает об активных попытках наступления ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская армия постоянно перебрасывает новые резервы на запорожское направление — так, вечером 15 июня он говорил, что украинские войска готовятся к наступлению в районе города Орехов. Однако наступление украинских сил не состоялось, заявил 16 июня Рогов. Вместо этого они активизировались на васильевском направлении, отмечал он.

О начале украинского контрнаступления заявил президент России Владимир Путин 9 июня. Он добавил, что активные военные действия Киев ведет с 4 июня. По его словам, Россия несет потери «в десять раз меньше», чем Украина. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что ВСУ встречают серьезное сопротивление.