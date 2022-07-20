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Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть

Россия прекратит поставки, если потолок стоимости российской нефти, введение которого сейчас обсуждают страны G7, будет меньше затрат на ее добычу. Новак подчеркнул, что российские нефтяники не будут работать в убыток
BRENT BRENT $106,8 +0,75%
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок, если страны Запада введут ограничение на ее стоимость и оно окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Первого канала».

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Страны G7 договорились установить потолок стоимости российской нефти в конце июня. Таким образом они пытаются ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. На саммите в Германии, который прошел 26–28 июня, «Большая семерка» решила, что предельная цена «будет согласована после консультаций с международными партнерами».

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Bloomberg уточнял, что страны G7 обсуждают возможность ограничения поставок через страхование и перевозку российской нефти: можно будет страховать и перевозить только то сырье и нефтепродукты, чья стоимость не превышает предельно допустимые значения.

Японский премьер-министр Фумио Кисида сообщал, что верхний порог будет установлен примерно на уровне половины от нынешней цены на российскую нефть. В июне средняя цена барреля нефти марки Urals составляла $87,25.

Москва считает, что ограничения приведут к резкому росту мировых цен на нефть. Президент Владимир Путин счел, что западные страны «наступают на те же грабли», что и в случае с российским газом. «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — считает он.

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь допустил, что стоимость нефти превысит $300–400 за баррель. «Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше», — пояснял он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Александр Новак цены на нефть G7 Urals
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