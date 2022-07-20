Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть
Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок, если страны Запада введут ограничение на ее стоимость и оно окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Первого канала».
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Страны G7 договорились установить потолок стоимости российской нефти в конце июня. Таким образом они пытаются ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. На саммите в Германии, который прошел 26–28 июня, «Большая семерка» решила, что предельная цена «будет согласована после консультаций с международными партнерами».
Bloomberg уточнял, что страны G7 обсуждают возможность ограничения поставок через страхование и перевозку российской нефти: можно будет страховать и перевозить только то сырье и нефтепродукты, чья стоимость не превышает предельно допустимые значения.
Японский премьер-министр Фумио Кисида сообщал, что верхний порог будет установлен примерно на уровне половины от нынешней цены на российскую нефть. В июне средняя цена барреля нефти марки Urals составляла $87,25.
Москва считает, что ограничения приведут к резкому росту мировых цен на нефть. Президент Владимир Путин счел, что западные страны «наступают на те же грабли», что и в случае с российским газом. «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — считает он.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь допустил, что стоимость нефти превысит $300–400 за баррель. «Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше», — пояснял он.