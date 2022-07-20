Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть

Россия прекратит поставки, если потолок стоимости российской нефти, введение которого сейчас обсуждают страны G7, будет меньше затрат на ее добычу. Новак подчеркнул, что российские нефтяники не будут работать в убыток

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок, если страны Запада введут ограничение на ее стоимость и оно окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Первого канала».

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Страны G7 договорились установить потолок стоимости российской нефти в конце июня. Таким образом они пытаются ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. На саммите в Германии, который прошел 26–28 июня, «Большая семерка» решила, что предельная цена «будет согласована после консультаций с международными партнерами».

Bloomberg уточнял, что страны G7 обсуждают возможность ограничения поставок через страхование и перевозку российской нефти: можно будет страховать и перевозить только то сырье и нефтепродукты, чья стоимость не превышает предельно допустимые значения.

Японский премьер-министр Фумио Кисида сообщал, что верхний порог будет установлен примерно на уровне половины от нынешней цены на российскую нефть. В июне средняя цена барреля нефти марки Urals составляла $87,25.

Москва считает, что ограничения приведут к резкому росту мировых цен на нефть. Президент Владимир Путин счел, что западные страны «наступают на те же грабли», что и в случае с российским газом. «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — считает он.

Читайте на РБК Pro Pro Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Ваши сотрудники работают из-за границы: готовьтесь доплатить за них НДФЛ Ваши сотрудники работают из-за границы: готовьтесь доплатить за них НДФЛ Инструкции Pro Основатель Aviasales: я хотел, чтобы «капало» $20 тыс. и не работать Основатель Aviasales: я хотел, чтобы «капало» $20 тыс. и не работать Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Восемь признаков того, что работник может уволиться Восемь признаков того, что работник может уволиться Статьи

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь допустил, что стоимость нефти превысит $300–400 за баррель. «Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше», — пояснял он.