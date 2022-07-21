Минфин США допустил введение потолка цен на нефть из России к декабрю

В США следят за действиями европейцев и надеются, что установление предельной цены на российскую нефть будет введено примернот тогда же, когда начнет действовать запрет на страхование морских перевозок

Вашингтон надеется на то, что к декабрю будет установлена предельная цена на российскую нефть, с помощью которой западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо во время форума по вопросам безопасности Аспенского института, передает Reuters.

По его словам, в США внимательно следят за действиями европейцев. Они ранее допустили установление верхнего предела цены на российскую нефть, а к декабрю намереваются принять меры относительно страхования российских поставок, пояснил замминистра. «Поэтому наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен <...>», — пояснил Адейемо.

В начале июня ЕС ввел в отношении России шестой пакет санкций. Ограничения предусматривают в том числе запрет на страхование морских перевозок нефти, они начнут действовать в декабре.

Ранее в среду вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если установленная Западом предельная цена на сырье будет ниже стоимости его добычи. Он подчеркнул, что нефтяники не будут работать в убыток.

О планах стран G7 установить потолок стоимости российской нефти стало известно еще в июне. По данным Bloomberg, это может быть сделано через механизмы страхования и транспортировки, то есть страховать и возить можно будет ту нефть, цена которой не превышает установленный порог. Агентство также писало, что сторонники этой меры обсуждают диапазон в $40-60.

Президент Владимир Путин посчитал, что Запад «наступает на те же грабли», что и в случае с российским газом: «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес».

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В случае, если Россия в ответ на установление предельных цен сократит объемы добычи, стоимость барреля нефти может достичь $380, подсчитали аналитики JPMorgan Chase. По их данным, Россия может уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. При этом российская экономика значительно не пострадает, в отличие от остального мира, полагают эксперты.