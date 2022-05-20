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Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть

В Минфине США увидели необходимость создать картель для контроля за ценой российской нефти, что позволит не отказываться полностью от поставок. Ранее Йеллен говорила, что эмбарго «окажет разрушительное воздействие» на Европу
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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Reuters)

Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами из стран G7, передает The Wall Street Journal.

Она пояснила, что в рамках картеля будет установлен ценовой потолок, который позволит Западу сократить доходы российского бюджета от продажи нефти без возникновения «слишком большой нагрузки на мировую экономику». Министр при этом отметила, что такая мера может вызвать «шоки стагфляционного типа».

«Для этого нужен крупный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно», — сказала она. — «Возникла идея применения санкций, вторичных санкций. Альтернативным подходом могла бы стать идея тарифов вместо предельных цен».

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Фото:Atef Hassan / Reuters

В конце апреля Йеллен призвала быть осторожными в вопросе введения Евросоюзом полного эмбарго на поставки нефти из России. Она пояснила, что такое решение вряд ли окажет сильное воздействие на экономику России, однако европейским странам это грозит серьезным ущербом, поскольку они будут вынуждены платить гораздо больше за газ, нефть и уголь от других поставщиков, которые получат возможность поднять цены.

«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, поскольку она может экспортировать меньше, но доходы от экспорта вырастут», — считает глава Минфина США.

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По данным Bloomberg, в США и Евросоюзе рассматривают три варианта по ограничениям на нефть российского производства: введение эмбарго, создание механизма «оплаты для удержания выручки» и установление предельной цены. Как пишет агентство, в Вашингтоне опасаются, что полный запрет на нефтяные поставки приведет к резкому подорожания энергоресурсов и увеличению доходов бюджета России. Один из собеседников Bloomberg выразил уверенность, что западные страны скорее придут к согласию в вопросе ограниченного запрета на российскую нефть.

Американские власти уже наложили запрет на поставки российской нефти. Европейские страны к этому дню достигли консенсуса лишь в вопросе эмбарго на уголь российского производства, нефтяное эмбарго пока не вошло ни в один из пакетов ограничительных мер. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что решение об эмбарго дастся странам Европы труднее, чем США, поскольку европейские страны больше зависят от поставок из России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джанет Йеллен Минфин США США нефть российская нефть
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