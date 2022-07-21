Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на нефтяном рынке
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию на нефтяном рынке. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс». С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», — говорится в сообщении.
Путин и принц Сальман также обсудили отношения двух стран в области торговли и экономики. Стороны договорились расширить сотрудничество в этой области.
Отдельно стороны коснулись ситуации вокруг Сирии. Путин и принц Сальман обменялись мнениями о положении дел в стране с учетом состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
В конце июня агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 обдумывают возможность установить потолок цен на российскую нефть за счет ограничения стоимости ее страхования и перевозки. О том, что «Большая семерка» рассматривает установление предельной стоимости как способ ограничить доходы России от энергоносителей, писало и агентство Reuters. По данным Bloomberg, речь может идти об ограничении цены $40–60.
Владимир Путин назвал инициативу западных стран «завиральной». По его словам, это станет причиной роста мировой цены на нефть «до небес».
В конце мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК написала, что члены организации рассматривают варианты прекращения сотрудничества с Россией. Они объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Газета пишет, что в этом году ожидается, что добыча в России «сократится примерно на 8%».