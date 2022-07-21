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Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на нефтяном рынке

BRENT BRENT $104,42 -2,23%
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию на нефтяном рынке. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс». С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», — говорится в сообщении.

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Фото:Patrick Pleul / EPA / ТАСС

Путин и принц Сальман также обсудили отношения двух стран в области торговли и экономики. Стороны договорились расширить сотрудничество в этой области.

Отдельно стороны коснулись ситуации вокруг Сирии. Путин и принц Сальман обменялись мнениями о положении дел в стране с учетом состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В конце июня агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 обдумывают возможность установить потолок цен на российскую нефть за счет ограничения стоимости ее страхования и перевозки. О том, что «Большая семерка» рассматривает установление предельной стоимости как способ ограничить доходы России от энергоносителей, писало и агентство Reuters. По данным Bloomberg, речь может идти об ограничении цены $40–60.

Владимир Путин назвал инициативу западных стран «завиральной». По его словам, это станет причиной роста мировой цены на нефть «до небес».

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В конце мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК написала, что члены организации рассматривают варианты прекращения сотрудничества с Россией. Они объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Газета пишет, что в этом году ожидается, что добыча в России «сократится примерно на 8%».

Теги
Владимир Путин Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд Саудовская Аравия нефть
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