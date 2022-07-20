Доля нефтегазового сектора в ВВП установила рекорд

Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года

Доля нефтегазового сектора в российском ВВП в первом квартале 2022 года стала максимальной за весь период расчета и составила 21,7%, следует из данных Росстата. Квартальный показатель служба подсчитала впервые

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вклад нефтегазового сектора в экономику России в январе–марте 2022 года достиг 21,7%, что стало наибольшим значением как минимум с 2017 года (весь период доступной статистики). Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,4 процентного пункта.

Валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора (показывает соотношение показателей в ценах базисного периода) в первом квартале 2022 года увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Предыдущий рекорд по доле нефти и газа в ВВП России был установлен во втором квартале 2018 года, тогда она достигла 21,5%. Минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2020-го на фоне обвала нефтяных цен — 12,6%.

Росстат также раскрыл и долю нефтегазового сектора по итогам 2021 года. Она впервые за три года показала рост, увеличившись до 17,4% по сравнению с 13,9% в 2020 году. При этом данные за 2020 год были пересмотрены с 15,3%.

Годовые данные по доле нефтегазового ВВП публикуются с 2021 года, однако квартальные показатели были рассчитаны Росстатом впервые. О том, что помощник президента Максим Орешкин поручил службе размещать более детальные данные по нефтегазовому и ненефтегазовому ВВП в публичном доступе, ранее писал РБК.

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Методика расчета Под нефтегазовым сектором понимаются производственные единицы, которые осуществляют деятельность в сфере производства сырой нефти и газа и продуктов их переработки, а кроме того производят товары и услуги, связанные добычей нефти и газа, их транспортировкой и продажей, следует из методологии расчета. Расчет доли нефтегазового сектора производится путем деления суммы валовой добавленной стоимости сектора и налогов на продукты отрасли на размер ВВП.

Конъюнктурный показатель

Росстат оценивает нефтегазовый сектор исходя из прямого вклада в ВВП видов деятельности с соответствующими кодами ОКВЭД, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. Однако это не позволяет в полной мере оценить его «след», полагает эксперт. «Если посмотреть на то, как нефтегазовый сектор увеличивает спрос населения через доходы, спрос государства через государственное потребление, а также на инвестиционный спрос сырьевых компаний, то совокупный вклад в экономику значительно превысит нынешние 21,7%», — уверен Широв.

Кроме того, необходимо понимать, что этот показатель полностью отражает конъюнктуру: если при прочих равных цены на нефть растут, то увеличивается и доля нефтегазовых отраслей в ВВП, указал экономист. Поэтому, по его мнению, с точки зрения содержания квартальные данные не очень ценны.

«Стабильность зависимости российской экономики от нефтегазового сектора хорошо прослеживается по доле доходов от него в федеральном бюджете. Конечно, они немного колеблются, но в среднем после кризиса 2008 года составляют около 40%. Исключением стал только пандемический 2020 год», — отметил он.

По данным Минфина, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 9 трлн руб. нефтегазовых доходов, что составляет около 36% всех поступлений. В 2020 году на фоне пандемии их доля была на уровне 28%, в докризисном 2019-м — 39%.

Эффект санкций

Несмотря на санкции, в первом полугодии 2022 года добыча нефти росла: по данным Росстата, в январе–мае она увеличилась на 3,4% (до 219,4 млн т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличились и нефтегазовые доходы бюджета: по данным Минфина, в этот период они выросли на 28% и достигли 11,2 трлн руб. Рост средней цены российской нефти Urals составил 33% по сравнению с первым полугодием 2021 года — до $84,1 за барр.

Однако по итогам года динамика добычи скорее всего будет отрицательной, прогнозируют власти. Министр финансов Антон Силуанов в конце апреля допускал сокращение объемов добычи на 17%, что, впрочем, по его мнению, не приведет к резкому снижению доходов бюджета. В июне добыча нефти в России восстановилась почти до уровней февраля и составила 9,9 млн барр./сутки, говорил вице-премьер Александр Новак.

То, что Россия по-прежнему много зарабатывает на нефти в том числе за счет ее продажи в Азию, признал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако, по его словам, в дальнейшем нефтяная промышленность все же пострадает как из-за ухода иностранных операторов, так и из-за возрастающих трудностей доступа к технологиям, таким как горизонтальное бурение. «Фактически возможности России по вводу в эксплуатацию новых скважин будут ограничены, что приведет к падению добычи», — считает он.

Кроме того, Боррель отметил, что к концу 2022 года Европа сократит закупки нефти у России на 90%.«Да, Россия может продавать свою нефть на другие рынки, однако это преимущество ограничено тем, что Россия вынуждена делать большие скидки (российская нефть продается примерно на $30 дешевле, чем в среднем по миру)», — заявил он. Как сообщал Bloomberg, поставки российской нефти в Китай и Индию, достигавшие пика весной, летом начали сокращаться.

Скорее всего, во второй половине 2022 года действительно произойдет некоторое снижение доли нефтегазового ВВП, отметил Широв. Однако эксперт не считает важным на этом фокусироваться. «Принципиально не то, сколько мы получаем от нефтегазового сектора, а то, как мы это тратим. Если эти деньги консолидируются в резервах или выводятся через дивиденды, в экономике не происходит эффект мультипликатора, и это плохо», — сообщил эксперт.

«Полагаю, что санкции, разрушение привычных экономических связей, энергетический кризис в Европе будут приводить ко все новым и новым этапам подъема цен на энергоносители, и Россия, конечно, будет и извлекать из этого дополнительные доходы, и, пропорционально увеличению доходов, увеличивать зависимость от экспорта нефти и газа», — напротив, считает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Ранее Евросоюз ввел в отношении России нефтяное эмбарго. Запрет был введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», по которому члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. В рамках санкций предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня. Для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года. Кроме того, ЕС анонсировал планы до 2027 года отказаться от российского газа.