WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

США через посредников сообщили Ирану, что удары по ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти», пишет WSJ. О том, что Вашингтон не стремится к смене режима и предупредил об этом, сообщал и CBS

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

Издание пишет, что через арабские государства Вашингтон уведомил Тегеран об окончании атак. Арабские чиновники также сказали газете, что США также дали понять: намерения свергать иранский режим у них нет. Также через посредников США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке.

Тем не менее, арабские государства Персидского залива, как пишет WSJ, готовятся к дальнейшей эскалации конфликта.

О том, что США связались с Ираном по дипломатическим каналам и заверили, что планируют только удары, а не стремятся к смене режима в стране, ранее также писал CBS со ссылкой на источники. Когда именно это произошло — до или после ночной атаки на три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, канал не уточнял.

Через два дня после того, как Иран и Израиль начали обмениваться ударами в середине июня, один из израильских чиновников сообщил WSJ, что его страна допускает удары по любым целям, которые могут уничтожить иранскую ядерную программу, в том числе убийство верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ликвидация Хаменеи не является целью властей страны. Как утверждал Reuters, Трамп «наложил вето» на план Израиля убить Хаменеи.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы атаковали три иранских ядерных объекта. По его словам, полный боекомплект бомб был сброшен на главный объект — Фордо. Цель США, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».

Президент заявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей».

Иран оставляет за собой право предпринять любые возможные варианты действий, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи. Ведомство обвинило Соединенные Штаты в планировании первых ударов совместно с Израилем в начале его операции против Ирана. Постпредство исламской республики в ООН назвало удары «вопиющим нарушением международного права» и запросило экстренное заседание Совета Безопасности организации.