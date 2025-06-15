WSJ: Израиль не исключает даже аятоллу из своих возможных целей в Иране

WSJ узнал, что Израиль не исключает даже аятоллу из своих возможных целей

Израиль допускает удары по любым целям, которые могут уничтожить иранскую ядерную программу, в том числе убийство Хаменеи, пишет WSJ. Последний является высшим руководителем исламской республики

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «не находится под запретом» для ударов Израиля. Об этом сообщил газете The Wall Street Journal (WSJ) один из израильских чиновников.

По его словам, Израиль допускает удары по любым потенциальным целям, если это поможет уничтожить иранскую ядерную программу, в том числе ликвидацию Хаменеи.

Ядерная инфраструктура Ирана, как заявил источник, уже подверглась «сокрушительному удару». Атаки Израиля прекратятся только в том случае, если Иран добровольно свернет свою ядерную программу, либо Израиль лишит Тегеран возможности ее восстановить, добавил собеседник WSJ.

Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент, которым с июля стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.

The Jerusalem Post также пишет, что накануне вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Йемену. Целью атаки был высокопоставленный военный лидер йеменских хуситов Мухаммад Абд аль-Карима аль-Гамари, сказали газете источники в ЦАХАЛ.

«Скоро мы узнаем, удалось ли это сделать (ликвидировать командира хуситов. — РБК)», — сказал один из собеседников издания.

Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает обвинения в стремлении его создать.

Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Последний в ответ атаковал израильскую территорию ракетами и дронами.

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации более чем 20 наиболее высокопоставленных иранских военных. Иран подтвердил смерть старшего советника Хаменеи Али Шамхани. Также Израиль объявил о гибели девяти ведущих иранских ученых-ядерщиков и экспертов, которые, по его данным, занимались развитием иранской ядерной программы.

Хаменеи пообещал народу Ирана, что в ответе на атаку Израиля не будет «послаблений». Он заявил, что еврейское государство «уготовило себе горькую и мучительную участь» и должно ожидать «сурового наказания».