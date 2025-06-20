Президент раскрыл, считает ли Израиль своей целью лидера Ирана

Президент отметил, что в первую очередь операция Израиля направлена на уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана, а не на смену режима там. Однако устранение Хаменеи было бы «благом для иранского народа», считает он

Ицхак Герцог (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Израиль не ставит целью ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но смена режима в республике пошла бы на пользу иранцам, рассказал израильский президент Ицхак Герцог, передает Politico.

«У нас нет цели в лице Хаменеи, равно как и цели по смене режима. Но исторически это может стать очевидным побочным эффектом важных исторических последствий, которые пойдут на благо иранского народа», — сказал он.

По словам президента, главная цель Израиля — уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. Ядерную программу он назвал «чудовищем и настоящим спрутом».

Также Герцог прокомментировал возможность участия в конфликте США. Он считает, что его американский коллега Дональд Трамп «обладает мудростью, способностями и четким пониманием ситуации» и что сейчас есть «редкая возможность устранить угрозу, которая нависает над всем миром».

При этом глава государства подчеркнул, что Израиль не отказывается от дипломатического решения конфликта. «Мы никогда не говорили «нет», — отметил он.

16 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец. За день до этого источники Reuters сообщили, что Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана.

Трамп пока не принял окончательного решения, вступать ли в конфликт Ирана и Израиля. 19 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что он определится в течение двух недель. Она отметила, что «существует значительная вероятность переговоров с Ираном». Сам Трамп говорил, что против появления у Ирана ядерного оружия. Тегеран отвергал стремления к его получению.

Хаменеи предупреждал, что если США вступят в войну против Ирана, то их ждет «невосполнимый ущерб». Верховный лидер также пообещал, что Иран продолжит наносить удары по Израилю в «наказание» за начатую 13 июня атаку.