 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Reuters узнал о «вето» Трампа на убийство Израилем аятоллы Хаменеи

Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля убить аятоллу Хаменеи
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Iranian Leader Press Offic / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — сказал один из источников.

Газета WSJ ранее писала, что Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля. Об этом изданию сказал неназванный израильский чиновник. По его словам, Израиль допускает удары по любым потенциальным целям, если это поможет уничтожить иранскую ядерную программу.

Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент стоит в политической иерархии ниже аятоллы.

В Иране посольство России ограничило работу на фоне конфликта с Израилем
Политика
Фото:Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран

Материал дополняется

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Аятолла вето Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Оказавшихся в Иране перед атакой Израиля российских артистов эвакуировали
Политика
В Иране посольство России ограничило работу на фоне конфликта с Израилем
Политика
Израиль сообщил о самом дальнем ударе по Ирану с начала операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Оказавшихся в Иране перед атакой Израиля российских артистов эвакуировали Политика, 19:39
Reuters узнал о «вето» Трампа на убийство Израилем аятоллы Хаменеи Политика, 19:28
В Татарстане девять человек госпитализировали после атаки дронов Политика, 19:19
Пятикратный олимпийский чемпион Клебо объявил о помолвке Спорт, 19:13
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения Политика, 18:54
В Тегеране атакована штаб-квартира полиции Политика, 18:47
В Татарстане возбудили уголовное дело после атаки дрона на КПП автозавода Политика, 18:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Иране посольство России ограничило работу на фоне конфликта с Израилем Политика, 18:34
Зверев после проигрыша Фрицу в шутку попросил его не приезжать в Германию Спорт, 18:32
IRNA сообщила о ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву, Ашкелону и Хайфе Политика, 18:30
Израиль сообщил о самом дальнем ударе по Ирану с начала операции Политика, 18:25
Перебои в авиасообщении затронули 10 тыс. россиян в ОАЭ Политика, 18:24
Президент Ирана обратился к руководству Ирака Политика, 17:56
Трамп заявил, что открыт посредничеству Путина в вопросе Ирана и Израиля Политика, 17:40