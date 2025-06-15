Reuters узнал о «вето» Трампа на убийство Израилем аятоллы Хаменеи
Американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — сказал один из источников.
Газета WSJ ранее писала, что Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля. Об этом изданию сказал неназванный израильский чиновник. По его словам, Израиль допускает удары по любым потенциальным целям, если это поможет уничтожить иранскую ядерную программу.
Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент стоит в политической иерархии ниже аятоллы.
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