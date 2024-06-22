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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Politico узнало о тревоге в Белом доме из-за выступления Нетаньяху

Politico: в Белом доме растет тревога из-за выступления Нетаньяху в конгрессе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В Белом доме растут опасения из-за выступления Нетаньяху, назначенного на 24 июля, поскольку он может использовать площадку для критики в адрес Байдена, который планирует переизбраться, пишет Politico
Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В Белом доме растет тревога из-за предстоящего выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 24 июля на фоне его критики в адрес администрации президента США Джо Байдена, сообщили источники Politico.

По мнению высокопоставленных чиновников, заявления Нетаньяху могут негативно повлиять на репутацию Байдена, который намерен идти на второй президентский срок. Опасения возросли в последнее время на фоне недавнего видеообращения Нетаньяху, в котором он публично обвинил власти США в удержании помощи Израилю.

Один из собеседников издания говорит, что израильский премьер «может сделать все намного хуже, выступая перед конгрессом». Другой высокопоставленный чиновник отмечает, что «никто не знает, что он (Нетаньяху. — РБК) собирается сказать».

По данным источников Politico, Белый дом еще не направил Нетаньяху приглашение на встречу с Байденом в рамках визита в США. Американские официальные лица считают, что приглашение, скорее всего, будет сделано, отметив, что, если такой встречи не будет, это станет «серьезной пощечиной», а Байден не склонен делать «такой публичный выговор» израильскому премьеру.

Politico отмечает, что Байден подвергся критике со стороны республиканцев за недостаточную поддержку Израиля, в то время как некоторые члены его демократической партии раскритиковали Белый дом из-за отказа защитить мирных палестинцев.

Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

18 июня Нетаньяху рассказал о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе его визита в Израиль. По его словам, он поблагодарил США за оказание помощи. «Но я сказал еще кое-что, я сказал, что немыслимо, чтобы в последние несколько месяцев администрация отказывала Израилю в поставках оружия и боеприпасов. <...> Блинкен заверил меня, что администрация работает день и ночь, чтобы устранить эти препятствия. Я, конечно, надеюсь, что это так. Так и должно быть», — добавил израильский премьер.

Блинкен в ответ на это сказал, что Нетаньяху преувеличивает важность этой ситуации. По его словам, речь идет о задержке одной поставки бомб из-за опасений в связи с их возможным применением в густонаселенном районе — Рафахе — на юге сектора Газа.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что Вашингтон «не понимает, о чем он говорит», также отметив, что задержка произошла только с одной поставкой. Politico пишет, что после заявлений Нетаньяху об удерживании помощи Вашингтон отменил встречу высокого уровня с Тель-Авивом по поводу Ирана.

Отношения между Байденом и Нетаньяху ухудшились после начала Израилем наземной операции в секторе Газа в ответ на нападение бойцов палестинской исламистской группировки ХАМАС на южные израильские региона. Вашингтон поддержал Тель-Авив, однако по мере проведения операции стал Байден стал разочаровываться в Нетаньяху из-за того, что он не следует рекомендациям США, писало Axios.

В марте Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю, поскольку настраивает остальной мир против страны. Израильский премьер отверг критику и заявил, что его политику поддерживает большинство в Израиле.

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