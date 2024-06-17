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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху и ряд крайне правых министров в кабмине Израиля осудили решение ЦАХАЛ ввести гуманитарные паузы в секторе Газа. Военные уточнили, что это не означает прекращения боев, они продолжаются
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал план военных ввести тактические паузы в боях в секторе Газа, передают Times of Israel и Ynet со ссылкой на израильских чиновников.

Узнав об инициативе, премьер связался с военным руководством Израиля и назвал план неприемлемым. Вместе с тем, со слов источников, Нетаньяху заверили, что цели ЦАХАЛ не поменялись и военные действия в Рафахе на юге сектора продолжаются.

ЦАХАЛ 16 июня объявила, что паузы в южной части сектора Газа действуют с 8:00 до 19:00 ежедневно, чтобы дать возможность доставлять в регион гуманитарную помощь (она поступает через пункт пропуска «Рафах», через него из региона также эвакуируются мирные жители).

ЦАХАЛ объявила о введении ежедневных тактических пауз в боях
Политика
Фото:Israel Defense Forces / X

Планом оказались недовольны не только премьер, но и ряд членов правительства. Например, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал «глупцом и идиотом» человека, который принял такое решение «в дни, когда наши лучшие сыновья гибнут на полях боев», и призвал его покинуть должность. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что доставляемая в сектор Газа гумпомощь достается не гражданскому населению, а ХАМАС, боевики продолжают оставаться у власти и достижения израильских венных могут быть «выброшены на ветер».

После этого израильские военные выпустили еще одно заявление, в котором уточнили, что «прекращения боевых действий на юге сектора Газы нет, боевые действия в Рафахе продолжаются».

В октябре 2023-го боевики ХАМАС напали на юг Израиля, в результате атаки погибли более 1,2 тыс. человек, еще сотни были взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начал военную операцию в секторе Газа, жертвами военных действий, по данным палестинской группировки, стали десятки тысяч человек. Гуманитарная ситуация в регионе ухудшилась, действия Израиля вызвали критику ряда стран. В мае прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест как лидеров ХАМАС, так и Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

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