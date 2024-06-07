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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху выступит перед конгрессом США 24 июля

Премьер Израиля Нетаньяху выступит в конгрессе США 24 июля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Выступление Нетаньяху в конгрессе США назначено на 24 июля, сообщили республиканские лидеры. До этого называлась дата 13 июня, но в офисе израильского премьера эти данные опровергли
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат конгресса США 24 июля, сообщили республиканские лидеры американского парламента — спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, передает Reuters.

До этого Punchbowl News, Politico и Bloomberg сообщали о том, что Нетаньяху выступит на заседании 13 июня. Однако его офис и источники Reuters опровергли эту информацию, заявив 4 июня, что дата еще не назначена.

Джонсон анонсировал возможное выступление израильского премьера к конгрессе 23 мая. 1 июня лидеры палаты представителей и сената США пригласили Нетаньяху выступить в американском конгрессе, чтобы укрепить отношения между странами и подчеркнуть солидарность Штатов с Израилем.

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к прекращению огня в Газе
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Фото:Amir Cohen / Reuters

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также руководства ХАМАС, в частности лидера движения Яхьи Синвара. Всем предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Американские власти сочли возмутительными планы МУС арестовать Нетаньяху, подчеркнув, что между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Президент Джо Байден отметил, что США «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности». Комитет палаты представителей 4 июня одобрил законопроект о введении санкций против МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. В Белом доме инициативу не поддержали.

И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.

США также не ратифицировали документ.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Биньямин Нетаньяху Конгресс США палата представителей Сенат
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