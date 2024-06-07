Нетаньяху выступит перед конгрессом США 24 июля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат конгресса США 24 июля, сообщили республиканские лидеры американского парламента — спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, передает Reuters.
До этого Punchbowl News, Politico и Bloomberg сообщали о том, что Нетаньяху выступит на заседании 13 июня. Однако его офис и источники Reuters опровергли эту информацию, заявив 4 июня, что дата еще не назначена.
Джонсон анонсировал возможное выступление израильского премьера к конгрессе 23 мая. 1 июня лидеры палаты представителей и сената США пригласили Нетаньяху выступить в американском конгрессе, чтобы укрепить отношения между странами и подчеркнуть солидарность Штатов с Израилем.
20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также руководства ХАМАС, в частности лидера движения Яхьи Синвара. Всем предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Американские власти сочли возмутительными планы МУС арестовать Нетаньяху, подчеркнув, что между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Президент Джо Байден отметил, что США «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности». Комитет палаты представителей 4 июня одобрил законопроект о введении санкций против МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. В Белом доме инициативу не поддержали.
И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.
США также не ратифицировали документ.
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