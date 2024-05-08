США пересмотрят военную помощь Израилю после наступления на Рафах

Вашингтон пересматривает краткосрочную военную помощь Израилю и приостановил поставку «боеприпасов большой грузоподъемности» из-за ситуации в Рафахе. По данным источника «Би-би-си», речь идет о бомбах весом 900 и 225 кг

США приостановили поставку «боеприпасов большой грузоподъемности» и пересматривают некоторую краткосрочную военную помощь Израилю из-за событий в Рафахе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.

«Мы собираемся продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать право Израиля на самозащиту, — приводит его слова ABC News. — Но, тем не менее, в настоящее время мы пересматриваем некоторые краткосрочные поставки в целях безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе».

Остин также подтвердил приостановку поставки «боеприпасов большой грузоподъемности». Речь идет о партии крупных бомб, ранее на условиях анонимности сообщил «Би-би-си» представитель Белого дома. По его словам, Израиль «не полностью учел» обеспокоенность США по поводу гуманитарных потребностей гражданского населения в Рафахе.

«В результате проверки на прошлой неделе мы приостановили одну поставку оружия. Она состоит из 1800 бомб по 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб по 500 фунтов (225 кг), — сказал собеседник «Би-би-си». — Мы еще не приняли окончательного решения о том, как продолжить эти поставки». По его словам, «эти бомбы обладают высокой точностью, вплоть до нескольких метров», однако их использование в густонаселенной среде, такой как сектор Газа, существует «побочный ущерб».

Задержка поставки бомб не грозит немедленными последствиями, но, вероятно, довольно скоро окажет влияние на будущие удары Израиля, отмечает «Би-би-си». Представитель Белого дома добавил, что в США рассматривают вопрос о будущих передачах других видов вооружения, в том числе комплектов для авиабомб JDAM.

В ночь на 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Рафах и уже к утру установила контроль над КПП «Рафах» — единственным пунктом передачи гуманитарной помощи в сектор Газа. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целями военной операции являются возвращение заложников и ликвидация палестинского движения ХАМАС. Палестинские власти сообщили о гибели 23 человек, в том числе пятерых детей и шести женщин, в результате бомбардировок. Среди военнослужащих ЦАХАЛ пострадавших нет.

Одновременно в Каире возобновились переговоры о перемирии. Накануне наступления Израиля ХАМАС согласился на предложенные Катаром и Египтом параметры прекращения огня. Первый этап сделки подразумевал передачу Израилю 33 живых и погибших пленных в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных и частичный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа, второй — освобождение всех остальных живых пленников в обмен на заключенных и заключение соглашения о перемирии, третий — передачу оставшихся тел израильских заложников, снятие блокады и восстановление палестинского анклава. Нетаньяху счел соглашение ХАМАС «попыткой сорвать военную операцию».

Наступление Израиля на Рафах осудили в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Египет, Турция и Китай. Президент США Джо Байден также выражал свое несогласие с проведением полномасштабной наземной операции.