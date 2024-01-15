Axios узнал о недовольстве Байдена из-за отказа Израиля следовать советам

США недовольны тем, что Израиль удерживает доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и отказывается серьезно обсуждать будущее Газы после войны

Джо Байден (Фото: Sean Rayford / Getty Images)

Президент США Джо Байден и высокопоставленные американские чиновники все больше разочаровываются премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку он отказывается следовать рекомендациям администрации Соединенных Штатов, связанных с боями в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Вашингтон оказал Тель-Авиву полную поддержку, как в военном отношении, так и в дипломатическом. По словам собеседников, поддержка в основном продолжается публично, но признаки того, что Байден "теряет терпение", растут".

Как пишет издание, США в первую очередь недовольны из-за того, что еврейское государство продолжает удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. В Вашингтоне также считают, что Израиль не предпринимает достаточных усилий поддержке доступа грузов с гуманитарной помощью в сектор Газа. К тому же, в Соединенных Штатах разочарованы нежеланием Нетаньяху серьезно обсуждать планы Израиля и будущее эксклава после окончаний войны.

США обеспокоены тем, что Израиль не сможет снизить к концу января интенсивность военных действий в Газе. В Вашингтоне добиваются этого в надежде снизить число жертв среди палестинцев, пишет Axios. 14 января представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что переговоры на эту тему продолжаются; по его словам, Израиль предпринял некоторые «предварительные шаги», чтобы перейти к менее интенсивной фазе операции в секторе Газа, но при этом в Вашингтоне не требуют «убрать педаль с газа» и прекратить преследование ХАМАС, которое представляет угрозу для израильской стороны.



По данным издания, американский президент не общался с израильским премьером в течение 20 дней после их телефонного разговора 23 декабря, которое издание охарактеризовало как «один из самых трудных и разочаровывающих". Тогда они обсуждали палестинские налоговые поступления и следующий этап наземной операции Израиля; по словам собеседника Axios, Байден заявил Нетаньяху, что ожидает от него принятия решений, а затем добавил, что "этот разговор окончен", и прекратил его. В Белом доме разговор назвали «хорошим и продуктивным».