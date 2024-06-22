Барбадос и Маршалловы Острова поддержали коммюнике конференции по Украине

Барбадос и Маршалловы Острова вслед за Замбией и Антигуа и Барбуда подписали коммюнике швейцарского саммита по Украине, хотя сами не присутствовали на встрече. Москва называла любые мирные переговоры без ее участия бессмысленными

Пленарное заседание на саммите мира по Украине в Швейцарии, 16 июня 2024 г. (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Барбадос и Маршалловы Острова вошли в число стран, поддержавших коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, хотя и не присутствовали на самом саммите. Перечень поддержавших коммюнике стран опубликован на сайте МИД Швейцарии.

В настоящее время в списке 80 государств, частично признанное Косово и шесть международных организаций — Еврокомиссия, Евросовет, Европарламент, Совет Европы, Организация американских государств и Вселенский (Константинопольский) патриархат.

Итоговый документ, принятый 16 июня, не поддержали 16 стран-участниц конференции, в том числе Армения, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ЮАР. Однако уже после саммита список сторонников документа пополнили Замбия и Антигуа и Барбуда, также не участвовавшие в форуме. Вместе с тем Ирак, Руанда и Иордания отозвали свою подпись.

Барбадос и Маршалловы Острова — малые островные государства с площадью 430 кв. км и 181,3 кв. км соответственно. При этом Маршалловы Острова являются самоуправляющееся республикой в свободной ассоциации с США. Оба государства являются офшорными юрисдикциями.

В итоговом коммюнике саммита в Швейцарии содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей. При этом в документе отсутствуют призыв к немедленному выводу российских войск и иные «спорные» вопросы, которые, как писал NHK, были исключены из финального проекта по инициативе некоторых стран Азии и Ближнего Востока.

Россию на саммит в Швейцарии не пригласили, чтобы она не сорвала его, объяснял украинский президент Владимир Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки. Кроме того, в Киеве говорили о намерении позвать Россию на следующий «саммит мира».

В Кремле неоднократно заявляли, что обсуждение украинского вопроса в отсутствие России непродуктивно. Президент Владимир Путин исключал «выход на мирное решение» без участия России, а саммит в Швейцарии назвал «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса».