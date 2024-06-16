Глава ЕК рассказала, когда Россия станет частью усилий по достижению мира

Фон дер Ляйен на саммите в Швейцарии призвала Москву прислушаться к посланию международного сообщества, подчеркнув, что она сможет стать частью мирных усилий, когда будет готова к миру на основе Устава ООН

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Alessandro della Valle / Reuters)

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия сможет стать частью усилий по достижению мира на Украине, когда будет готова к миру на основе Устава ООН.

«Я призываю Россию прислушаться к посланию международного сообщества: положить конец империалистическому насилию», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии. «Когда Россия будет готова к миру на основе Устава ООН, придет время, и Россия присоединится к нашим усилиям», — добавила фон дер Ляйен.

Накануне на швейцарском курорте Бюргеншток началась двухдневная мирная конференция по Украине. На ней присутствовали в том числе 57 глав государств и правительств, ее цель — «прийти к общему пониманию, каким будет путь к справедливому и прочному миру». В МИД Швейцарии подчеркивали, что саммит мира — это не площадка для мирных переговоров, а конференция, которая должна к ним подвести.

В основу дискуссии легла «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, на саммите должны были обсуждать три положения из нее — ядерную и продовольственную безопасность, а также гуманитарные вопросы (в частности, положении военнопленных и задержанных гражданских лиц). Основные пункты о восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года и выплате Россией репараций из повестки были исключены.

Россия не получила официального приглашения на конференцию. Накануне Зеленский заявил, что Москве передадут согласованный в Швейцарии план действий, чтобы на втором саммите можно было зафиксировать реальный конец военного конфликта.

Президент Владимир Путин считает невозможным «выйти на мирное решение» без участия России и назвал конференцию в Швейцарии «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

Путин накануне саммита мира назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом — вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер счел их ультиматумом.