Глава ЕК рассказала, когда Россия станет частью усилий по достижению мира
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия сможет стать частью усилий по достижению мира на Украине, когда будет готова к миру на основе Устава ООН.
«Я призываю Россию прислушаться к посланию международного сообщества: положить конец империалистическому насилию», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии. «Когда Россия будет готова к миру на основе Устава ООН, придет время, и Россия присоединится к нашим усилиям», — добавила фон дер Ляйен.
Накануне на швейцарском курорте Бюргеншток началась двухдневная мирная конференция по Украине. На ней присутствовали в том числе 57 глав государств и правительств, ее цель — «прийти к общему пониманию, каким будет путь к справедливому и прочному миру». В МИД Швейцарии подчеркивали, что саммит мира — это не площадка для мирных переговоров, а конференция, которая должна к ним подвести.
В основу дискуссии легла «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, на саммите должны были обсуждать три положения из нее — ядерную и продовольственную безопасность, а также гуманитарные вопросы (в частности, положении военнопленных и задержанных гражданских лиц). Основные пункты о восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года и выплате Россией репараций из повестки были исключены.
Россия не получила официального приглашения на конференцию. Накануне Зеленский заявил, что Москве передадут согласованный в Швейцарии план действий, чтобы на втором саммите можно было зафиксировать реальный конец военного конфликта.
Президент Владимир Путин считает невозможным «выйти на мирное решение» без участия России и назвал конференцию в Швейцарии «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».
Путин накануне саммита мира назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом — вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер счел их ультиматумом.