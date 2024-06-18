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Военная операция на Украине ,  
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Из списка подписантов коммюнике по Украине пропала еще одна страна

Руанда исчезла из списка подписантов коммюнике по итогам саммита в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Из списка подписантов коммюнике по итогам «саммита мира» в Швейцарии вслед за Ираком и Иорданией пропала Руанда. В Швейцарии поясняли, что это «живой документ» и страны могут как присоединяться к нему, так и отзывать подписи

Руанда исчезла из списка поддержавших итоговую декларацию саммита по мирному урегулированию на Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, следует из данных на сайте швейцарского МИДа.

16 июня страна фигурировала в перечне. Изначально декларацию поддержали 80 стран из 91, однако затем Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Отказались от подписания Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика и др. В то же время поддержали коммюнике дружественные России Турция, Венгрия и Сербия. В Кремле заверили, что отношения с этими странами не испортятся, российская сторона продолжит «разъяснять свою аргументацию».

В Швейцарии поясняли, что коммюнике — это «живой документ», и страны могут в любой момент как присоединиться к декларации, так и отказаться от подписи.

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В итоговом коммюнике содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Россию на саммит в Швейцарии не пригласили, чтобы она не сорвала его, объяснял украинский президент Владимир Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки. Кроме того, в Киеве говорили о намерении позвать Россию на следующий «саммит мира».

Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России, а саммит в Швейцарии назвал «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

Накануне конференции он предложил два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом: вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Зеленский счел их ультиматумом.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Руанда подписи саммит коммюнике Швейцария

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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