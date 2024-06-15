Киев не исключил участия Москвы в уже готовящемся втором «саммите мира»

Киев готовит второй «саммит мира» и не исключает участия России «в определенных форматах», если до нее будут доносить наработки и Москва не будет диктовать условия, а «слушать сообщество», заявили в офисе президента Украины

Украина уже готовит второй саммит по мирному урегулированию конфликта, в нем может принять участие Россия, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

«Мы говорим о том, что это саммит инаугурационный, а на втором саммите, который мы уже планируем, мы говорим со странами — уже определенное количество стран выразило свое желание принять такой саммит у себя. На этом «саммите мира» мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире в Украине», — рассказал он (цитата по «Страна.ua»).

По словам Жовквы, Киев не исключает участия Москвы во втором «саммите мира», если страны, которые разделяют разработанный Украиной и ее союзниками общий план, будут готовы доносить наработки до России, и российская сторона «не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество». В таком случае можно говорить «об определенных форматах ее участия», добавил он.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет первый саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем примут участие 92 страны, включая Украину, и восемь организаций.

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на саммите будет основываться на предложенной Киевом «формуле мира». На встрече в Швейцарии решили обсуждать три пункта из нее — безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных в Россию детей.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснял, что есть страны, которые настаивают на том, что некоторые вопросы нельзя решить без участия российской стороны, потому «мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны». «Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил он.

Россия не участвует в мирном саммите. Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на мероприятие, чтобы она не могла его сорвать, и заверил, что России передадут наработки. Российские власти называли его «бесперспективным». Также Москва отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе «формулы мира» Киева, призывая признать «новые территориальные реалии».

14 июня, в преддверии саммита в Швейцарии, президент России Владимир Путин представил условия для прекращения огня и перехода к переговорам с Украиной. Среди них — признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказа страны от вступления в НАТО.

Зеленский назвал инициативу Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. На Западе инициативу также раскритиковали. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался считать ее мирным предложением, а шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что Москве не следует диктовать Киеву условия достижения мира.

В Кремле заявили, что Путин назвал такую реакцию предсказуемой, но считает, что на Украине найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшаются». По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, условия инициативы бессрочны, но «ситуация на фронте динамично меняется». «Наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», — сказал он.