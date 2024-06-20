Замбия подписала итоговый документ саммита мира по Украине

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Замбия решила поставить свою подпись под итоговым документом саммита по Украине, который прошел в Бюргенштоке, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.

Африканское государство подписало документ 19 июня, став 85-й страной, согласившейся с его положениями.

Вместе с тем делегация Замбии на самой конференции, прошедшей 15–16 июня, не присутствовала, как и представители государства Антигуа и Барбуда, которых также не было на швейцарском мероприятии, но подпись от властей страны под документом стоит.

В то же время из списка пропала подпись от Руанды. МИД Швейцарии не стал это объяснять, но пресс-секретарь министерства Пьер-Ален Эльчингер напомнил, что физической версии списка подписавших не существует — электронный перечень размещен на сайте МИД Швейцарии рядом с текстом заявления по итогам конференции. К нему могут присоединиться и страны, которые решили не участвовать в саммите.

По итогам саммита в Швейцарии была подписана декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве.

Россия не получила официального приглашения на конференцию. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал передать Москве согласованный в Швейцарии план действий. В Кремле неоднократно заявляли, что обсуждение украинского вопроса в отсутствие России непродуктивно.