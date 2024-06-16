В итоговое коммюнике саммита в Швейцарии не вошел пункт с выводом войск

В итоговое коммюнике саммита в Швейцарии, которое подписали 80 стран-участниц, вошли пункты о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Путин называл прошедший саммит «уловкой»

Фото: Александр Река / ТАСС

В итоговом коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, которое подписали 80 стран-участниц из 91, есть только три пункта из «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, которые касаются ядерной безопасности, обмена пленными «всех на всех» и безопасного судоходства. При этом в документе отсутствует призыв к немедленному выводу российских войск и иные «спорные» вопросы, которые, как писал NHK, были исключены из финального проекта по инициативе некоторых стран Азии и Ближнего Востока.

Итоговое коммюнике размещено на сайте президента Украины. Среди его главных тезисов:

Все военные, попавшие в плен в ходе конфликта на Украине, должны быть освобождены;

Украинские атомные станции, в том числе Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ. Любая угроза или использование ядерного оружия недопустимы;

Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам. Должен быть восстановлен доступ к морским портам на Черном и Азовском морях;

Атаки на суда и порты «являются неприемлемыми»;

Путь к миру должен базироваться на международном праве и Уставе ООН;

Необходимо вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые, «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны».

Кроме этого, в декларации есть пункт о том, что стороны договорились привлечь к переговорам и Россию, хотя само название страны там не упоминается. «Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон», — сказано в документе.

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняли лишь 92 (включая частично-признанное Косово). Итоговую декларацию саммита подписали 80 стран, среди которых Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия. Не поставили подписи Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд и Мексика.

Россию на конференцию не пригласили, чтобы она ее не сорвала, объяснял Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта. Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле».

Президент Владимир Путин называл саммит уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он представил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров:

ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей (включены в состав России в сентябре 2022-го). Речь идет в том числе о территориях в этих регионах, которые сейчас контролирует Киев (среди них — Херсон и Запорожье).

Украинские власти также должны официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.

В международных договорах должен быть зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Санкции Запада против России должны быть сняты.

Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров, сказал Путин.