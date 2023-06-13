Путин заявил, что сейчас необходимости в дополнительной мобилизации нет

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Необходимости проводить дополнительную мобилизацию сейчас нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

По его словам, мобилизацию нужно проводить для каких-то целей, это зависит от того, «чего мы хотим». Он упомянул, что слышал о призывах мобилизовать 1 или 2 млн человек. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил Путин.

С января 2023 года военные России набрали 156 тыс. человек — среди них контрактники и добровольцы. За последнюю неделю, при этом — 9,5 тыс. человек, рассказал президент. «Неожиданно даже для меня», — добавил он.

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