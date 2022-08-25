Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

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Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 млн 39 тысяч 758 единиц, из них 1 150 628 военнослущащих. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в нем.

Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.

Новый указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

В прошлый раз численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военнослужащих.

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