Контракт с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований

Минобороны сообщило о подписании контрактов с более чем 20 добровольческими формированиями

Еще четыре добровольческих подразделения, находящихся в зоне боевых действий, подписали контракты с Минобороны, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством», — подчеркнули в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

10 июня в Минобороны заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Это позволит придать им «необходимый правовой статус» и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат».

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин говорил 11 июня, что его структура этого делать не будет. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что это не добровольческое соединение и приказ Шойгу их не касается. Минобороны при этом ранее не раз называло добровольцами в том числе штурмовые отряды ЧВК.