Кадыров объявил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка
Бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР завершили «тотальную зачистку» Северодонецка в Леганской области Украины, город находится под полным контролем российских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, сейчас военные приступают к «более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов».
Кадыров заявил, что здание управления Службы безопасности Украины в Северодонецке и прилегающая к нему территория «зачищены полностью». Он утверждает, что украинские войска «в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств», которые утилизируют саперы.
25 мая глава Чечни сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города находятся на разных берегах реки Северский Донец, они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты.
Два дня спустя Кадыров заявил, что чеченские бойцы совместно с подразделениями ЛНР полностью блокировали украинских военных в Северодонецке, а на следующий день — что «город освобожден». «Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены», — утверждал глава Чечни. Он сообщил, что в результате наступления на город есть пленные.
Бои в районе Северодонецка шли еще в марте. Тогда глава ЛНР Леонид Пасечник утверждал, что военнослужащие республики заняли до 80% территории Луганской области Украины.
Вечером 31 на комбинате «Азот» в Северодонецке взорвалась емкомсть с азотной кислотой, сообщил посол ЛНР Родион Мирошник. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Сергей Гайдай предупредил, что пары азотной кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути. При отравлении проявляются симптомы, схожие с бронхитом, а также головокружение и сонливость. Он рекомендовал жителям подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.