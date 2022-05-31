Кадыров объявил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка

Российские военные с подразделениями ЛНР вошли в Северодонецк на прошлой неделе и полностью блокировали украинские войска, говорил Кадыров. 28 мая он заявил, что «город освобожден»

Бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР завершили «тотальную зачистку» Северодонецка в Леганской области Украины, город находится под полным контролем российских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, сейчас военные приступают к «более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов».

Кадыров заявил, что здание управления Службы безопасности Украины в Северодонецке и прилегающая к нему территория «зачищены полностью». Он утверждает, что украинские войска «в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств», которые утилизируют саперы.

25 мая глава Чечни сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города находятся на разных берегах реки Северский Донец, они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты.

Два дня спустя Кадыров заявил, что чеченские бойцы совместно с подразделениями ЛНР полностью блокировали украинских военных в Северодонецке, а на следующий день — что «город освобожден». «Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены», — утверждал глава Чечни. Он сообщил, что в результате наступления на город есть пленные.

Бои в районе Северодонецка шли еще в марте. Тогда глава ЛНР Леонид Пасечник утверждал, что военнослужащие республики заняли до 80% территории Луганской области Украины.