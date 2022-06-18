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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о контроле над населенным пунктом около Северодонецка

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино, который примыкает к Северодонецку. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов», — написал Кадыров.

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Рамзан Кадыров

По его словам, в настоящий момент идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек.

В конце мая Кадыров говорил, что российские войска взяли Северодонецк под полный контроль. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу докладывал об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные.

16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что его войска контролируют почти всю территорию Северодонецка, кроме химического комбината «Азот». Он утверждал, что на территории завода находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных.

Теги
Рамзан Кадыров Украина Северодонецк ЛНР Чечня Военная операция на Украине

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