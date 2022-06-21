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Военная операция на Украине ,  
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Посол ЛНР в России сообщил десятках вышедших с завода «Азот» жителях

С территории химзавода «Азот» в Северодонецке вышло около двух десятков мирных жителей, сообщил в Telegram посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности», — написал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил ТАСС, что бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) выпустили с территории завода порядка 30 человек.

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«Человек тридцать, может чуть больше, вышли точно. Всех посадили в автобус. Куда он направился — пока неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под контроль 28 мая, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Позднее глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил, что жилые кварталы города «освобождены», но заявил, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные. На территории «Азота» тогда оставались около 300–400 украинских военных и порядка 500 мирных жителей в бомбоубежищах, утверждал Мирошник.

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О том, что с территории химкомбината через вторую проходную, которая не контролируется украинскими военными, начали выходить мирные жители, посол сообщил 12 июня. Через день глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что провести массовую эвакуацию и привезти гуманитарную помощь невозможно из-за боевых действий. Однако администрация пытается договориться о коридоре для вывоза людей с гарантиями безопасности через украинского вице-премьера Ирину Верещук, говорил он.

На следующий день российское Минобороны сообщило о просьбе Киева к российским военным организовать гуманитарный коридор с «Азота» в подконтрольный ей Лисичанск. В министерстве ответили, что безопасных путей для эвакуации в этом направлении нет, и предложили украинской стороне вывезти мирных жителей в Сватово, которое контролирует ЛНР. Украина не подтвердила ни один из коридоров.

В Минобороны и Народной милиции ЛНР говорили, что украинские военные используют мирных жителей как «живой щит» и не дают им покинуть химкомбинат. Накануне Гайдай утверждал, что мирные жители города «отказались» покидать территорию комбината.

Теги
ЛНР «Азот» Северодонецк мирные жители

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