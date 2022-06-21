Патрушев заявил о попытках создания в Калининграде «немецкой автономии»
Подконтрольные Германии НКО пытались продвинуть идею создания «так называемой немецкой автономии» в Калининградской области, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном округе, передает ТАСС.
По словам Патрушева, такие попытки были нейтрализованы.
В целом на Северо-Западе России была пресечена «деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций», сообщил он. По словам секретаря Совбеза, финансирование таких организаций шло из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.
«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», — отметил он.
На этом фоне Патрушев подчеркнул, что необходимо усилить бдительность в регионе. Кроме того, он призвал не ослаблять работу по профилактике терроризма и экстремизма с учетом «роста геополитической нестабильности, активизации радикальных и экстремистских настроений, а также возрастающих диверсионно-террористических угроз», прежде всего связанных с поставками на Украину оружия.
В России более 70 НКО признаны иноагентами, в реестре нежелательных организаций, куда также вносят некоммерческие структуры, 56 наименований.
В апреле источники РБК в Госдуме сообщали, что комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует обсудить подготовку нового законопроекта об иноагентах. Планируется создать единый реестр вместо нескольких разных, а также ввести общие нормы и регулирование для всех категорий иноагентов. В целом задача новой нормы — упорядочить регулирование деятельности тех, кого признали иностранными агентами, утверждал собеседник РБК.