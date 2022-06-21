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Политика ,  

Патрушев заявил о попытках создания в Калининграде «немецкой автономии»

По словам секретаря Совбеза, продвигали эту идею подконтрольные Германии НКО. Их попытки были пресечены, уточнил он
Виды Калининграда
Виды Калининграда (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Подконтрольные Германии НКО пытались продвинуть идею создания «так называемой немецкой автономии» в Калининградской области, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном округе, передает ТАСС.

По словам Патрушева, такие попытки были нейтрализованы.

В целом на Северо-Западе России была пресечена «деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций», сообщил он. По словам секретаря Совбеза, финансирование таких организаций шло из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.

«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», — отметил он.

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Николай Патрушев (в центре слева) во время совещания по вопросам Калининградской области и регионов СЗФО

На этом фоне Патрушев подчеркнул, что необходимо усилить бдительность в регионе. Кроме того, он призвал не ослаблять работу по профилактике терроризма и экстремизма с учетом «роста геополитической нестабильности, активизации радикальных и экстремистских настроений, а также возрастающих диверсионно-террористических угроз», прежде всего связанных с поставками на Украину оружия.

В России более 70 НКО признаны иноагентами, в реестре нежелательных организаций, куда также вносят некоммерческие структуры, 56 наименований.

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В апреле источники РБК в Госдуме сообщали, что комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует обсудить подготовку нового законопроекта об иноагентах. Планируется создать единый реестр вместо нескольких разных, а также ввести общие нормы и регулирование для всех категорий иноагентов. В целом задача новой нормы — упорядочить регулирование деятельности тех, кого признали иностранными агентами, утверждал собеседник РБК.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Николай Патрушев Калининградская область НКО

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