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Патрушев прибыл в Калининград на фоне «санкционной блокады» региона
Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев приехал в Калининградскую область, где встретился с губернатором Антоном Алихиновым и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Об этом заявил пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, передает ТАСС.
«Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами», — рассказал Аношин.
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