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Политика ,  
0 

Патрушев прибыл в Калининград на фоне «санкционной блокады» региона

Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев приехал в Калининградскую область, где встретился с губернатором Антоном Алихиновым и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Об этом заявил пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, передает ТАСС.

«Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами», — рассказал Аношин.

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Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

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Теги
Николай Патрушев Алиханов Калининградская область

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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