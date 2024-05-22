На Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт

Хмельницкий суд освободил по УДО заключенных, которые выразили желание подписать военный контракт. Ранее Зеленский подписал закон, который позволяет досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для мобилизации

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Суды на Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении (УДО) заключенных, которые выразили желание стать военными в рамках нового закона, сообщила «Страна».

Первые два соответствующих вердикта вынес 21 мая Хмельницкий городской районный суд, об этом написала его пресс-служба. По ее информации, осужденные выразили желание проходить военную службу по контракту. В октябре и ноябре 2022 года мужчин 2000 и 1981 годов рождения приговорили к четырем годам и девяти месяцам и пяти годам и пяти месяцам лишения свободы за кражи соответственно.

Местный следственный изолятор обязал безотлагательно отпустить их в Нацгвардию Украины и отвести в местный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для заключения контракта.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации в зону конфликта. Верховная рада одобрила законопроект 8 мая. Документ предполагает и установление уголовной ответственности за уклонение от прохождения контрактной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор, который продлится ближайший год. Осуществлять его будут командиры воинской части. Среди ограничений будет запрет на нахождение за пределами места дислокации части и выезд по личным делам без разрешения командира.

8 мая лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Верховной раде заявил, что для мобилизации можно подготовить 15–20 тыс. заключенных. По его словам, это общее количество осужденных, которые могут попадать под критерии для набора в армию. Сколько из них подпишут контракт, пока неизвестно. Арахамия предполагает, что это будет несколько тысяч человек.

По информации «Страны», всего на Украине 28 тыс. заключенных. Из них в лучшем случае около 10–15 тыс. человек годны к мобилизации, но число может быть и меньше.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. В частности, он отменил категорию «ограниченно годных» к военной службе. Те, кто попадает под нее, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию: «годен» или «не годен».

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений. В июне глава государства разрешил принимать на службу по контракту граждан, если их судимость снята или погашена, а также тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

В марте президент подписал закон, который предполагает введение механизма освобождения лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, от уголовной ответственности, если они поступят на военную службу.