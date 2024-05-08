Рада одобрила закон об участии осужденных в военных действиях

Рада приняла закон об участии в боевых действиях осужденных — они будут освобождены условно-досрочно для службы по контракту. Мера не распространится на осужденных за особо тяжкие преступления, а также на «топ-коррупционеров»

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает условно-досрочное освобождение заключенных для участия в боевых действиях.

«Цель — определение правовых и организационных основ привлечения к военной службе граждан, осужденных за совершение преступлений», — говорится в телеграм-канале Рады.

Мера не распространится на осужденных за:

преступления против нацбезопасности Украины;

совершение особо тяжких преступлений;

преступления против половой свободы и половой неприкосновенности;

терроризм;

ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Украинский парламент отмечает, что законопроект предусматривает возможность УДО для заключенных во время проведения мобилизации и действия военного положения. 8 мая их действие продлили на три месяца в одиннадцатый раз с момента начала боевых действий.

Документ также предполагает установление уголовной ответственности за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.

В середине апреля народный депутат Рады Елена Шуляк (председатель президентской партии «Слуга народа») заявила, что законопроект предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы отдельные спецподразделения для совершивших преступления. Возможность УДО после согласования сторон будет рассматривать суд.

Шуляк добавила, что осужденные могут служить на должностях не только рядовых, но и сержантов и офицеров.

Также обсуждался вопрос исключения из списка тех, кто может получить УДО для службы по контракту, осужденных за коррупционные преступления. Как заявил нардеп Ярослав Железняк (партия «Голос») «риски по антикоррупции» ко второму чтению документа частично убрали.

«В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями)», — написал он в телеграм-канале.