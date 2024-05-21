Бизнес на Украине обязали доставлять работников в военкоматы

Бизнес на Украине обязали вручать повестки и доставлять работников в военкоматы

Руководители предприятий на Украине должны вручать повестки, доставлять работников в военкоматы и уведомлять о попытках уклониться от службы, пишет «Страна» со ссылкой на постановление кабмина. Мобилизацию ужесточили с 18 мая

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Правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), следует из постановления кабинета министров, пишет «Страна.ua».

«Руководители предприятий, учреждений, организаций <...> обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) территориальных центров комплектования», — говорится в документе.

Они также должны уведомлять сотрудников военкомата в случае, если работник уволился или отказался брать повестку.

С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В стране снижают минимальный возраст мобилизации с 27 лет до 25, отменена категория ограниченно годных. Теперь будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.

Нацполиция Украины получила сведения о 94,5 тыс. уклоняющихся от явки в военкомат. Их поиск затруднен из-за нехватки участковых, устаревших данных о регистрации и коррупции, которая позволяет приобрести удостоверение о непригодности к службе за $2–10 тыс., писало издание «Обозреватель».

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались.