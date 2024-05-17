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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский подписал одобренный Верховной радой законопроект. Он позволяет отправлять в зону боевых действий только тех, кто осужден за нетяжкие преступления
Фото: Александр Ратушняк / File photo / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / File photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для мобилизации их в зону боевых действий, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Парламент одобрил этот законопроект 8 мая.

Мера не распространится на осужденных за:

  • преступления против нацбезопасности Украины;
  • совершение особо тяжких преступлений;
  • преступления против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • терроризм;
  • ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Документ также предполагает установление уголовной ответственности за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.

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Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы отдельные спецподразделения для совершивших преступления. Возможность УДО после согласования сторон будет рассматривать суд.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступит с 18 мая. В частности, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.

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Мария Гусарова
Украина Владимир Зеленский осужденные мобилизация
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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