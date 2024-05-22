Послов Ирландии, Испании и Норвегии вызвали в МИД Израиля из-за Палестины

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Послов Испании, Норвегии и Ирландии вызвали в МИД Израиля для беседы с «выговором», сообщает Ynet.

Ранее Испания, Норвегия и Ирландия объявили о признании Палестины суверенным государсвом.

После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения стран признать палестинское государство.

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