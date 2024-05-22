Послов Ирландии, Испании и Норвегии вызвали в МИД Израиля из-за Палестины
Послов Испании, Норвегии и Ирландии вызвали в МИД Израиля для беседы с «выговором», сообщает Ynet.
Ранее Испания, Норвегия и Ирландия объявили о признании Палестины суверенным государсвом.
После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения стран признать палестинское государство.
Материал дополняется
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования