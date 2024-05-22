Песков заявил о продолжении Москвой курса СССР в отношении Палестины

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Российские власти продолжают заложенный в Советском Союзе политический курс в отношении палестинского государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

В среду Норвегия, а затем Ирландия и Испания объявили о признании Палестины, решение вступит в силу 28 мая.

«Хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. И Советский Союз уже, собственно, на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестина», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле восприняли информацию о признании государства другими странами.

Он добавил, что это укладывается в соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования.

«Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», — заключил представитель Кремля.

Палестина занимает часть территорий на Западном берегу реки Иордан, в 1988-м она провозгласила о своей независимости, но остается частично признанной. Помимо Норвегии, Испании и Ирландии, Палестину в качестве государства признают 143 из 193 членов ООН, отмечает Reuters. Независимость Израиля была провозглашена в 1948 году. В 1949 году еврейское государство стало полноправным членом ООН, а Палестина имеет статус постоянного наблюдателя.

В 2023 году президент России Владимир Путин отмечал, что Москва всегда выступала «за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства». Он уточнил, что изначально речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины.