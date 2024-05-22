Какие последствия будет иметь признание Палестины тремя странами Европы

Норвегия, Ирландия и Испания признали палестинское государство. В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран для консультаций. Как этот шаг скажется на конфликте в регионе, разбирался РБК

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22 мая власти Норвегии, Ирландии и Испании заявили о признании независимого палестинского государства. Официально их решения вступят в силу 28 мая.

Почему было принято такое решение

«Правительство решило, что Норвегия признает Палестину как государство. В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», — заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. Стортинг королевства (парламент) еще в ноябре 2023-го принял резолюцию с рекомендацией кабинету быть готовым к признанию Палестины, «когда признание может оказать положительное влияние на мирный процесс».

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, объявляя о признании независимости палестинского государства, говорил от лица всех трех государств, сделавших это. Он отметил, что это «исторический и важный день для Палестины», и выразил уверенность, что другие страны присоединятся к инициативе трех государств в ближайшие недели.

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал решение о признании палестинского государства в конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Он отметил, что «пришло время перейти от слов к действию», и заверил, что делает это ради «мира, согласованности и справедливости».

Первоначально признать независимость Палестины Мадрид планировал 21 мая, однако, как объяснил Санчес, перенести дату пришлось из-за консультаций с другими странами ЕС. В марте глава испанского правительства сообщил, что совместное заявление о Палестине оно готовит с Ирландией, Словенией и Мальтой. Последняя признала независимость Палестины еще в 1988 году, но так и не завершила эту процедуру. Премьер-министр Словении Роберт Голоб пообещал, что процедура признания Палестины республикой завершится не позднее 13 июня.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал в соцсети X решение Ирландии и Норвегии «извращенным шагом», «оскорбляющим жертв нападения ХАМАС 7 октября». Он также объявил об отзыве послов из этих стран для консультаций. «Сегодня я посылаю четкий сигнал. Израиль не будет упускать из виду тех, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», — пригрозил Кац и пообещал, что «необдуманные решения» будут иметь «другие тяжелые последствия». Позже правительство Израиля заявило об отзыве для консультаций своего посла и в Испании.

Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал решение трех государств, заявив, что оно закрепит «право палестинского народа на самоопределение». Палестинское движение ХАМАС также одобрило его. «Мы призываем страны всего мира признать наши законные национальные права и поддержать борьбу палестинского народа за освобождение и прекращение оккупации нашей земли», — говорится в заявлении группировки.

Почему в ЕС нет единства насчет признания Палестины

До заявлений Норвегии, Испании и Ирландии 143 из 193 государств — членов ООН признавали палестинское государство. Среди них нет ни одной страны — члена G7, однако присутствуют девять членов ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия сделали это еще до вступления в ЕС в 1988 году, а Швеция — в 2014-м. Все они признают Палестину как государство в соответствии с границами 1967 года, так что Восточный Иерусалим оказывается на территории этой страны.

Заинтересованность в признании Палестины также выражали власти Бельгии и Португалии. Однако, как отмечает Euractiv, поскольку первая сейчас председательствует в ЕС, а во второй только что прошли национальные выборы, этим странам сложнее двигаться в этом направлении.

В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне. В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны. Тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.

В Осло трактуют решение о признании как «толчок к миру».В сообщении на сайте правительства Норвегии отмеченоо, что было несколько причин принять такое решение именно сейчас, в том числе резолюция Генассамблеи ООН от 10 мая с призывом к Совету безопасности «положительно пересмотреть» вопрос о полноправном членстве Палестины во всемирной организации. Согласно уставу, ассамблея не может принять такое решение самостоятельно, без рекомендации СБ. Сейчас у Палестины статус постоянного наблюдателя в ООН.

За резолюцию генассамблеи ООН от 10 мая проголосовали 143 страны, против — девять, 25 — воздержались. Среди тех, что не поддержали документ, были США. По словам пресс-секретаря американского постпредства при ООН Нэйта Эванса, «Палестинская автономия в настоящее время не соответствует критериям членства в ООН согласно Уставу ООН», а принятие документа не положит конец боевым действиям в секторе Газа. В то же время США поддерживают создание Палестинского государства в результате прямых переговоров с Израилем, заявил заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал позицию США и заявил, что поддержка полноправного членства Палестины — «моральный долг каждого». Российская сторона проголосовала за принятие документа и призвала поступить так же «всех, кому небезразлична их [палестинцев] судьба и борьба за свои права» (цитата по ТАСС).

В рамках мирной инициативы на Ближнем Востоке ЕС поддерживает план создания двух государств для двух народов, считая его единственным возможным способом достижения мира. «Это будет не только признание государства, но и сигнал о готовности к работе над тем, чтобы такое государство существовало на практике», — заявил 10 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель испанской радиостанции RNE, комментируя возможность признания Палестины ЕС.

Однако, хотя список признающих Палестину европейских стран пополняется, единого подхода в ЕС по этому вопросу нет. Прежде всего не спешат официально признавать Палестину ведущие европейские страны. Премьер Испании Санчес в последнее время имел многочисленные контакты с представителя различных структур ЕС, пытаясь убедить их признать Палестину как государство. Однако, пытаясь реализовать эту инициативу на уровне всего ЕС, он столкнулся с противодействием со стороны Германии и Франции.

ФРГ выступает как ключевой союзник Израиля в ЕС в силу своей исторической ответственности перед еврейским народом. В 2023 году Берлин выдал в десять раз больше разрешений на продажу оружия для Израиля, чем в предыдущий год. В ноябре 2023-го канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не считает правильным требовать от Израиля прекратить огонь на территории сектора Газа, поскольку гуманитарная пауза только даст передышку боевикам ХАМАС.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила позицию Германии в интервью для RND, отметив, что страна несет ответственность за безопасность Израиля, поскольку «нацистская Германия уничтожила миллионы еврейских жизней». Она выразила надежду, что устойчивая безопасность для Израиля в конце концов будет гарантирована, если палестинцы будут жить в безопасности в своем собственном государстве.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявил Euractiv, что Берлин «поддержит создание палестинских институтов, которые позже возьмут на себя государственные функции», однако «это государство может появиться только после завершения политического процесса». МИД Палестины 22 мая отдельно обратился к Германии с призывом поддержать решение Ирландии, Испании и Норвегии.

Париж старается найти золотую середину в вопросе признания Палестины. Президент Франции Эммануюль Макрон заявил, что этот шаг не является табу. И Париж в отличие от Берлина поддержал резолюцию генассамблеи от 10 мая. Тем не менее в МИД Франции в ожидании решения Испании и Ирландии заявили The National, что признание палестинского государства — «инструмент в мирном процессе, который должен быть использован в нужное время».

Старший научный сотрудник голландского аналитического центра Clingendael Эрвин ван Вен убежден, что признание палестинского государства западом символично по историческим причинам, ведь многие израильские поселенцы происходили из Европы. Однако решение других стран членов ЕС признать Палестину может усилить давление на Францию и Германию, поскольку общественность в Европе все громче выражает поддержку палестинцам, считает эксперт.

Может ли измениться ход боевых действий в Газе

Признание палестинского государства все чаще рассматривается как инструмент давления на Израиль, чтобы он принял формулу двух государств, пишет Euractiv.

В январе Евросоюз подготовил «дорожную карту» разрешения палестино-израильского конфликта. В том числе еврочиновники настаивали на проведении подготовительной мирной конференции при участии ЕС, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств (ЛАГ), США и ООН. Конечной целью Брюссель поставил создание «независимого палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем, в условиях мира и безопасности, с полной нормализацией и существенным развитием безопасности и экономического сотрудничества».

Правительство Израиля осудило идею ЕС. The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Исраэль Кац после встречи с представителями ЕС, посвященной «дорожной карте», выступил с предложением создать искусственный остров в Средиземном море, чтобы «переселить туда палестинцев».

Как отмечает Brussels Times, Европейская служба внешних действий, похоже, не имеет ни малейшего представления о том, как положить конец войне на Ближнем Востоке. Перед майским заседанием Совета ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что «сейчас, к сожалению, возможности начать обсуждение мирного плана нет».

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь заявил РБК, что любые решения по поводу признания президентской администрации Палестины государством не повлияют на ход конфликта. «Во-первых, если периферия Евросоюза принимает какие-то решения, это совершенно не означает, что это будет делать так называемое сердце объединения. Я сомневаюсь, что Франция или Германия в скором времени пойдут на подобный шаг, поскольку там есть важный элемент координации политических усилий принципиального глобального характера с США», — пояснил эксперт.

По его мнению, признание Норвегий или другими странами ЕС Палестины не приведет к появлению полноценного суверенного арабского государства на этой территории, поскольку Израиль резко выступает против. «Попытки стран-членов ЕС с помощью признания решить этот застарелый вопрос не скажутся на ходе конфликта, который на самом деле должен быть решен не в Европе, а внутри самого региона», — заключил Зелтынь.

В ЕС тем не менее возлагают определенные надежды на встречу глав МИД союза 27 мая в Брюсселе. Боррель пригласил присоединиться к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке представителей самого региона.