Нетаньяху не захотел сменить Хамастан на Фатахстан

Премьер Израиля заявил, что не готов передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, контролирующей Западный берег Иордана: подготовка транзита власти возможна лишь после разгрома ХАМАС

Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении в соцсети X, что не готов передать какой-либо политической силе контроль над сектором Газа до полного уничтожения батальонов ХАМАС. Он отметил, что на реализацию этой задачи брошены все силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильский лидер также подчеркнул, что не готов передать управление эксклавом Палестинской национальной администрации (ПНА), которая сейчас контролирует Западный берег реки Иордан. В качестве аргумента Нетаньяху привел «поддержку 80% палестинцев в Иудее и Самарии» (административный округ, включающий весь Западный берег) атаки ХАМАС 7 октября, жертвами которой стали около 1,2 тыс. израильтян.

Как отмечает издание Times of Israel, премьер, видимо, ссылается на данные декабрьского опроса Палестинского центра политических и социологических исследований, который показал, что 82% палестинцев на Западном берегу поддержали нападение 7 октября. В мартовском исследовании все той же организации этот показатель опустился до 71%.

«Палестинская администрация поддерживает террор, воспитывает к террору, финансирует террор. Я не готов сменить Хамастан на Фатахстан», — заявил Нетаньяху. ФАТХ — политическая партия главы ПНА Махмуда Аббаса. Нетаньяху заявил, что первым условием для транзита власти в секторе Газа должно стать безоговорочное уничтожение ХАМАС.

Ранее министр обороны Йоав Галлант выступил с телевизионным обращением, в котором призвал Нетаньяху публично подтвердить, что после завершения боевых действий Израиль не установит административный и военный контроль над сектором Газа, а передаст его в руки местных политических сил, не связанных с ХАМАС.

«В отсутствие такой альтернативы остаются только два негативных варианта: правление ХАМАС в Газе или военное правление Израиля в Газе. Если мы не проявим решимость, то придется выбирать из двух плохих опций. Это сведет на нет наши военные достижения, ослабит давление на ХАМАС и подорвет шансы на достижение соглашения об освобождении заложников», — заявил Галлант.

6 мая ЦАХАЛ приступила к ограниченной наземной операции в Рафахе, взяв под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом. В тот же день израильские военные призвали жителей восточных кварталов эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. Позже приказ об эвакуации был распространен и на центральные районы Рафаха.

Израильская армия наносит по городу точечные удары с воздуха и земли. Израильские власти считают, что в Рафахе укрываются уцелевшие четыре батальона ХАМАС, а также содержатся 132 израильских заложника (37 из них считаются погибшими). Одновременно в Каире продолжаются переговоры об обмене пленниками между ХАМАС и Израилем. Президент США Джо Байден заявил, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра», если ХАМАС освободит израильских заложников.