 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Нетаньяху не захотел сменить Хамастан на Фатахстан

Премьер Израиля Нетаньяху не захотел «менять Хамастан на Фатахстан»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Премьер Израиля заявил, что не готов передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, контролирующей Западный берег Иордана: подготовка транзита власти возможна лишь после разгрома ХАМАС
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении в соцсети X, что не готов передать какой-либо политической силе контроль над сектором Газа до полного уничтожения батальонов ХАМАС. Он отметил, что на реализацию этой задачи брошены все силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильский лидер также подчеркнул, что не готов передать управление эксклавом Палестинской национальной администрации (ПНА), которая сейчас контролирует Западный берег реки Иордан. В качестве аргумента Нетаньяху привел «поддержку 80% палестинцев в Иудее и Самарии» (административный округ, включающий весь Западный берег) атаки ХАМАС 7 октября, жертвами которой стали около 1,2 тыс. израильтян.

Как отмечает издание Times of Israel, премьер, видимо, ссылается на данные декабрьского опроса Палестинского центра политических и социологических исследований, который показал, что 82% палестинцев на Западном берегу поддержали нападение 7 октября. В мартовском исследовании все той же организации этот показатель опустился до 71%.

«Палестинская администрация поддерживает террор, воспитывает к террору, финансирует террор. Я не готов сменить Хамастан на Фатахстан», — заявил Нетаньяху. ФАТХ — политическая партия главы ПНА Махмуда Аббаса. Нетаньяху заявил, что первым условием для транзита власти в секторе Газа должно стать безоговорочное уничтожение ХАМАС.

Как США пытаются предотвратить полномасштабное наступление ЦАХАЛ на Рафах
Политика
Фото:Hatem Khaled / Reuters

Ранее министр обороны Йоав Галлант выступил с телевизионным обращением, в котором призвал Нетаньяху публично подтвердить, что после завершения боевых действий Израиль не установит административный и военный контроль над сектором Газа, а передаст его в руки местных политических сил, не связанных с ХАМАС.

«В отсутствие такой альтернативы остаются только два негативных варианта: правление ХАМАС в Газе или военное правление Израиля в Газе. Если мы не проявим решимость, то придется выбирать из двух плохих опций. Это сведет на нет наши военные достижения, ослабит давление на ХАМАС и подорвет шансы на достижение соглашения об освобождении заложников», — заявил Галлант.

6 мая ЦАХАЛ приступила к ограниченной наземной операции в Рафахе, взяв под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом. В тот же день израильские военные призвали жителей восточных кварталов эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. Позже приказ об эвакуации был распространен и на центральные районы Рафаха.

Израильская армия наносит по городу точечные удары с воздуха и земли. Израильские власти считают, что в Рафахе укрываются уцелевшие четыре батальона ХАМАС, а также содержатся 132 израильских заложника (37 из них считаются погибшими). Одновременно в Каире продолжаются переговоры об обмене пленниками между ХАМАС и Израилем. Президент США Джо Байден заявил, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра», если ХАМАС освободит израильских заложников.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль сектор Газа Палестина палестино-израильский конфликт ЦАХАЛ израильская армия
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе
Политика
ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение о временном перемирии
Политика
Пентагон сообщил, какое оружие не отправил Израилю из-за Рафаха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 16:33
Вратарь ЦСКА получил травму головы в матче с «Зенитом» Спорт, 21:54
Кадыров назвал имя нового спикера парламента после ухода Даудова Политика, 21:47
Нетаньяху не захотел сменить Хамастан на Фатахстан Политика, 21:46
В Эстонии приняли закон, позволяющий использовать российские активы Политика, 21:43
Стрелявший в Фицо рассказал о недоверии к правительству Политика, 21:39
ФИФА запретила клубу РПЛ регистрировать новичков за долг перед датчанами Спорт, 21:36
Силы ПВО сбили цели на подлете к Белгороду Политика, 21:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Футболисты клуба Андрея Тихонова подрались с гостями базы отдыха Спорт, 21:10
Балицкий сообщил о семи раненых при обстреле Каменки-Днепровской Политика, 21:03
Суд ЕС не снял санкции с РФПИ Политика, 20:53
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа Политика, 20:45
Власти Словакии сообщили о повреждении нескольких органов у Фицо Политика, 20:39
Ростовская область вслед за другими регионами ввела ЧС из-за заморозков Общество, 20:38
Байден после покушения на Фицо заявил о готовности США помочь Словакии Политика, 20:20