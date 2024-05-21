Совет ЕС разъяснил порядок передачи Киеву доходов от активов России

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Прибыль от замороженных активов России в европейских депозитариях раз в два года будут направлять на военную поддержку Украины, сообщили в Совете ЕС.

Как уточнили в Совете ЕС, 90% денежных средств будут направлены в Европейский фонд мира, еще 10% — на реализацию программ по поддержке Украины и восстановлению оборонной промышленности Евросоюза.

Депозитариям также разрешили удержать около 10% полученной от активов прибыли «для соблюдения требования к уставному капиталу и управлению рисками» возможных последствий конфликта на Украине.

Ранее об одобрении ЕС передачи Киеву доходов от замороженных российских активов сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, в 2024 году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд).Просмотр

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд).

Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года там отчитывались о получении дохода от российских активов в размере €4,4 млрд, а с начала 2024-го — еще €1,6 млрд.

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