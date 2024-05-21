 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС одобрил передачу Киеву доходов от активов России

Глава МИД Чехии: ЕС одобрил передачу Киеву доходов от активов России
Сюжет
Война санкций
Глава МИД Чехии Ян Липавский уточнил, что только в этом году эта сумма может составить около €3 млрд. По его словам, 90% доходов пойдут на военную поддержку. Москва считает попытки ЕС «присвоить» российские активы «воровством»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

ЕС одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети X. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд).

90% доходов пойдут на военную поддержку, уточнил он.

По итогам 2023 года европейский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных российских активов, отчитался о получении дохода в размере €4,4 млрд, а с начала этого года заработал еще €1,6 млрд. По оценкам Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. Всего после начала военных действий на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 млрд.

FT узнала о новом плане США по помощи Киеву с помощью российских активов
Политика
Фото:Роман Пилипей / Getty Images

В мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ЕС достигли консенсуса по поводу использования около 90% доходов от российских активов на военные нужды Киева. Позднее это предложение согласовали послы ЕС. По оценкам Euroclear, речь идет о €2–3 млрд в год. В Брюсселе не исключили, что Украина получит первый транш до конца 2024 года.

США предложили предоставить Киеву кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Таким образом, Украина сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом. Bloomberg сообщил о согласии Германии поддержать предложение Вашингтона.

Москва считает попытки Евросоюза «присвоить» российские активы «воровством». В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом судебных разбирательств».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
российские активы Евросоюз доходы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Блинкен подтвердил обсуждения с G7 по использованию российских активов
Политика
В Киеве назвали получение €3 млрд с российских активов «почти ничем»
Политика
Глава Euroclear сравнила изъятие российских активов с «ящиком Пандоры»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 20 мая, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 16:34
Песков раскрыл, кто представит Россию на похоронах президента Ирана Политика, 14:08
Акции МТС Банка упали ниже цены IPO Инвестиции, 14:06
Названы районы Москвы с наибольшим подорожанием жилья бизнес-класса Недвижимость, 14:01
Человек умер на рейсе из Лондона в Сингапур из-за турбулентности Общество, 13:57
Relevo узнал о разочаровании Бензема в уровне футбола в Саудовской Аравии Спорт, 13:52
Отец бежавшей из России Заурбековой обещал, что будет искать ее Общество, 13:52
Умер бывший футболист и главный тренер ЦСКА Спорт, 13:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Reuters узнал о тайной встрече сподвижников Трампа с Нетаньяху Политика, 13:42
ЦБ предложил сделать исключение при обособлении облигаций Инвестиции, 13:38
Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS и пять авиабомб Hammer Политика, 13:36
Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Динамо» Спорт, 13:36
В Воронежской и Белгородской областях объявили режим ракетной опасности Политика, 13:35
Семью Невзорова потребовали признать «экстремистским объединением» Общество, 13:29
В Урюпинске автомобиль чуть не уехал в дыру в асфальте. Видео Общество, 13:27