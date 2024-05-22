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Война санкций ,  
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Россия предупредила ЕС о непредсказуемых мерах в случае изъятия активов

Постпредство: ЕС рано или поздно вернет России «украденные» активы
Сюжет
Война санкций

Евросоюзу придется вернуть России ее замороженные активы, иначе ему грозят непредсказуемые последствия. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

21 мая Европейский союз одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что только в 2024 году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд).

Совет ЕС уточнил, что прибыль от российских активов будут направлять на военную поддержку Украины раз в два года. 90% денежных средств получит Европейский фонд мира, еще 10% будут задействованы в реализации программ по поддержке Украины и восстановлению оборонной промышленности Евросоюза. Первое изъятие доходов произойдет в июле текущего года.

Совет ЕС разъяснил порядок передачи Киеву доходов от активов России
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

«На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов», — заявили в российском постпредстве в ЕС.

Там также подчеркнули, что последствия этого прецедента будут иметь непредсказуемый характер, «в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата». «Предсказуемо только одно — рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — заключили в дипмиссии.

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили порядка €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. В 2022 году российский Минфин оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд). Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Там отчитывались о получении дохода от российских активов в размере €4,4 млрд по итогам 2023 года и €1,6 млрд — с начала 2024 года.

Россия обещает ответные меры и грозит судебными разбирательствами в случае конфискации ее активов на Западе. Reuters передавал, что Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа «С».

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