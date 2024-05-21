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Военная операция на Украине ,  
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ЕК анонсировала первое изъятие доходов от активов России в июле

Еврокомиссия анонсировала первое изъятие доходов от активов России в июле
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Доходы от активов России будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с выплатой два раза в год, сообщили в ЕК. Там сочли это решение «юридически обоснованным и гибким». Москва называла «воровством» подобные сценарии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейские банки впервые передадут доходы от замороженных активов России в июле 2024 года, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

«Ресурсы будут доступны для поддержки Украины начиная с июля 2024 года с выплатой два раза в год», — говорится на сайте ведомства. По словам замглавы ЕК Веры Юровой, в этом году денежные средства в первую очередь будут направлены «на поддержку военной деятельности Украины».

Вместе с тем потребности Киева ЕК будет пересматривать ежегодно, первое подобное мероприятие запланировали на 1 января 2025 года.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал решение ЕС о передаче доходов от замороженных активов России «юридически обоснованным и гибким». «ЕК продолжит свою работу, прилагая все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле», — добавил он.

О соответствующем решении ЕС ранее сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, в 2024 году Киеву могут направить до 74 млрд крон (около €3 млрд). Как уточнили в совете ЕС, 90% денежных средств получит Европейский фонд мира, еще 10% будут задействованы в реализации программ по поддержке Украины и восстановлению оборонной промышленности Евросоюза.

Совет ЕС разъяснил порядок передачи Киеву доходов от активов России
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images
После начала военной операции на Украине западные страны заморозили порядка €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. В 2022 году российский Минфин оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд). Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Там отчитывались о получении дохода от российских активов в размере €4,4 млрд по итогам 2023 года и €1,6 млрд — с начала 2024-го. К 2027 году общая прибыль от них может достичь €20 млрд, писала The Financial Times. Использование доходов от активов России на военные нужды Украины ЕС согласовал в мае 2023 года.

Москва считает любые возможные действия с этими средствами «воровством». В Кремле заявляли, что их конфискация станет «гвоздем в гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств».

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Еврокомиссия российские активы
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