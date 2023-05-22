Нападение диверсантов на Белгородскую область. Главное

В Грайворонский городской округ Белгородской области проникли диверсанты. Власти сообщили о шести пострадавших. В регионе ввели режим контртеррористической операции

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На территорию Грайворонского городского округа зашла диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков днем 22 мая. Для ее ликвидации задействованы Вооруженные силы, погранслужба и Росгвардия, отметил глава региона. Одновременно с нападением диверсантов под обстрел попали нескольких населенных пунктов округа. К вечеру Гладков заявил, что в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции.

ГУ МЧС Белгородской области заявило, что не обзванивало жителей и не рассылало сообщений об эвакуации, она не производится. Гладков подтвердил эту информацию.

Источник RT сообщал о боях в селах Гора-Подол и Козинка Белгородской области. Украинская ДРГ зашла в районе села Глотово, писал RT. По данным источника телеканала, в Глотово было уничтожено несколько единиц техники.

Днем жители сообщили о громких звуках над Белгородом.

Грайворонский городской округ включает город Грайворон и 12 сельских поселений. Всего в нем 40 населенных пунктов, в которых на 2019 год проживали 29 658 человек. На юге и западе округ граничит с Украиной.

Обстрелы населенных пунктов

Утром Гладков рассказал, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ с 9:00. Там сработала ПВО, часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет.

Село Козинка также обстреляли: снаряды попали в частный дом, который загорелся, и в еще один дом, где разрушились несущие конструкции. Еще в одном домовладении оказался поврежден забор.

В селе Гора-Подол загорелся склад сена крестьянского фермерского хозяйства, а в селе Замостье был поврежден забор частного жилого домовладения.

В селе Глотово после обстрела госпитализировали мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями. Одна попала в реанимацию в тяжелом состоянии, другой находится в состоянии средней степени тяжести.

Позднее Гладков рассказал, что в Грайвороне трое пострадавших — двое мужчин и женщина, они госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, зафиксированы попадания снарядов в здание администрации и три частных жилых дома, которые загорелись.

В селе Замостье, которое также находится на территории района, снаряд попал в детский сад. Женщина получила ранение руки.

Села Гора-Подол, Козинка и Безымено остались без воды из-за отсутствия электричества, сообщил «Белводоканал».

В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник, никто не пострадал, сообщил Гладков.

Фото: Google Maps

Реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель атаки диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о его взятии Минобороны сообщило накануне). По его словам, главе государства Владимиру Путину доложили о ЧП.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет отношения к атаке диверсантов. В украинской версии своего твита он уточнил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.