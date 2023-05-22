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Госдеп заявил, что США «четко донесли» Киеву позицию по ударам по России

Представитель Госдепа Миллер: США донесли до Украины, что не одобряют удары по России
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вашингтон «четко донес» Киеву, что не способствует и не поощряет удары по целям на территории России, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга.

Так он прокомментировал информацию о том, что американское оружие используется для атак на российскую территорию. В то же время, добавил Миллер, это не повлияет на решение Вашингтона об обучении украинских военных работе с истребителями F-16 в США и оснащении ВСУ этими самолетами другими странами.

Днем 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонский городской округ региона проникла диверсионно-разведывательная группа. Позже он уточнил, что погибших среди мирных жителей в результате этого не было, ранения получили восемь человек.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цель нападения — отвлечь внимание от «бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска». «Идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно», — отметил он.

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который предусматривает в том числе перемещение людей «с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировку транспортных средств». Гладков рассказал, что большинство жителей округа покинули территорию.

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