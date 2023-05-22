В Белгородской области отменили очные последние звонки в школах

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Последние звонки в школах Белгородской области пройдут в дистанционном формате 23 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

«Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и все дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно», — сказал он.

Днем 22 мая Гладков сообщил, что в Грайворонский городской округ региона проникла диверсионно-разведывательная группа. В видео он уточнил, что погибших среди мирных жителей в результате этого не было, ранения получили восемь человек.

В регионе после этого ввели режим контртеррористической операции, который предусматривает в том числе перемещение людей «с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировку транспортных средств». Гладков рассказал, что большинство жителей округа покинули территорию.

15 мая министр образования Белгородской области Алексей Милехин заявил, что в школах приграничных районов региона, где установлен дистанционный формат обучения, торжественные линейки и церемонии последнего звонка состоятся в «форме праздничного классного часа» в дистанционном формате.

Он уточнял, что речь идет о школах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов.

С октября прошлого года в Белгородской области наряду с другими граничащими с Украиной российскими регионами действует режим среднего реагирования. Также с февраля в регионе действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности.