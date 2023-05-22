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МЧС опровергло эвакуацию в Белгороде

МЧС: в Белгороде не объявлена и не идет эвакуация
В Белгороде не проводится эвакуация, заявило местное МЧС. Примерно в 60 км от областного центра, на границе с Украиной, обстреливают город Грайворон; в том же районе на территорию области проникли диверсанты
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгороде не объявлена эвакуация, региональное МЧС не рассылало подобных сообщений, говорится в его телеграм-канале.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится», — заявило ведомство.

По данным местных порталов Go31.ru и Bel.ru, в Грайвороне Белгородской области МЧС попросило жителей спрятаться в укрытиях из-за повторного обстрела. Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что с девяти утра округ под обстрелом, в нескольких селах были повреждены частные дома, автомобили и фермерское хозяйство. Кроме того, как заявил губернатор, туда зашла группа украинских диверсантов.

Гладков рассказал, что в результате событий в Грайворонском округе пострадали шесть человек. Сначала он сообщил о мужчине и женщине (она в реанимации) с минно-взрывными ранениями. Позднее губернатор рассказал о еще четырех пострадавших: в Грайвороне это «двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице»; в селе Замостье, которое расположено рядом с Грайвороном, — женщина с ранением руки.

От Грайворона до украинской границы — около 6 км; от Белгорода до Грайворона по прямой — около 60 км.

Гладков cообщал, что на фоне атаки на Грайворонский округ «началась массированная информационная атака» на область.

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В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин в курсе о прорыве диверсантов в Белгородской области, идет работа по их «выдавливанию». По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, цель нападения — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска».

О полном взятии Артемовска под контроль Минобороны сообщило 21 мая. Ведомство указало, что город взяли «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МЧС эвакуация Белгородская область
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